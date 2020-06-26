В МВД назвали основную версию причины взрыва в жилом доме на Позняках

Следствие называет несоблюдение технологий проверки счетчиков основной версией взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, который произошел 21 июня.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией — это проверка соблюдения технологий проверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз", — рассказал Геращенко.

"Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были проверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа", — добавил он.

Напомним, около 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу улица Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей. Спасатели достали из-под завалов тела 5 людей.

Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что частично разрушенный дом нужно снести, однако заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что нужно снести лишь одну из секций, состоящую из 40 квартир. В то же время, жильцы соседних домов жалуются, что их квартиры получили различные повреждения.