Взрыв дома на Позняках: полиция отрицает наличие взрывчатки

Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева, передает ВВС News Украина.

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"Еще продолжаются экспертизы, но предыдущей версии назвали именно газ. Экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было", — рассказали правоохранители.

Напомним, 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.

В то же время, газораспределительная компания "Киевгаз" создала комиссию для выяснения причины взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева, передают "Українські Новини".

В нем отмечается, что бригада аварийной службы 104 выехала на место аварии, как только на экстренный номер 104 поступило сообщение о взрыве.

"Сейчас наши сотрудники помогают выяснять причину трагедии: предоставили всю необходимую информацию и документацию, которая поможет в расследовании. Мы создали комиссию внутри компании для выяснения обстоятельств аварийной ситуации", — сообщили в "Киевгазе".

В свою очередь, в компании подчеркнули, что дом по улице Соломии Крушильницкой газифицирован на 20% и работники "Киевгаза" на протяжении июня снимали счетчики в данном доме на плановую проверку.

При этом, окончательные выводы будут сделаны Государственной техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Вчера, 22 июня, под завалами частично обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома на улице Крушельницкой, 1/5 в Киеве спасатели нашли тела трех человек.

Впоследствии месте ликвидации последствий взрыва жилого дома в Киеве нашли тело еще одного человека. По данным ГСЧС, всего спасатели нашли тела пятерых погибших.