В Киеве произошел масштабный взрыв в жилом доме: разрушены несколько этажей (ФОТО, ВИДЕО)

В Дарницком районе Киева примерно в 09:50 воскресенья, 21 июня, произошел масштабный взрыв газа в девятиэтажном жилом доме на проспекте Григоренко, 41.

В результате взрыва были повреждены несколько этажей высотки, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, под завалами находятся люди, информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Тем временем в сети опубликовали фото и видео с места событий.

"Взрыв на 7 этаже. Насквозь. На 3-4-х этажах повело перекрытия даже с обратной стороны дома. Из-за этого со двора еще могут обвалиться куски стены", — написал присутствующий на месте происшествия киевлянин Александр Покидин в Facebook.

По его словам, газ вышел из квартиры на все 4 стороны, в том числе снес внешнюю торцевую стену на 7 этаже.

"В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением междуэтажных перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", — информировали в ГСЧС.

Указано, что на место ЧП срочно выехали все аварийные службы, а также медики и сотрудники Национальной полиции. В частности, от ГСЧС привлечены 46 спасателей и 9 единиц техники.

"Сейчас проводится эвакуация людей через крышу и верхний этаж. Предварительно, там 6 человек", — написал Покидин в соцсети.

Он также добавил, что движение по Григоренко перекрыто полностью, а полиции "хватило 30 минут, чтобы оттеснить зевак на другую сторону улицы".

В 10:47 на месте взрыва под плитой обнаружен первый погибший и трое выживших.

По состоянию на 11:00 найден 1 погибший человек, доложили в ГСЧС.

По данным спасателей, всего эвакуирован уже 21 человек, деблокированы 3 человека. Сейчас проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

Ранее в городе Дрогобыч Львовской области произошел взрыв газа в четырехэтажном многоквартирном доме, что привело к обрушению целого подъезда.