Взрыв дома в Киеве: среди пострадавших — сотрудники "Укрзализныци"

Одними из пострадавших в результате мощного взрыва газа в жилом доме на Позняках в Киеве стали работники "Укрзализныци".
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Сегодня одними из пострадавших в результате чудовищного взрыва в Киеве стали работники "Укрзализныци", — написал глава МИУ в мессенджере.
"Поручил, чтобы пострадавших вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци". Это — самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", — отметил он.
Криклий также добавил, что на данный момент подразделения ГСЧС Украины продолжают работать на месте трагедии.
Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.
По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще нескольких удалось спасти из-под завалов.
Кроме того, куски бетона засыпали спортивную площадку, а также раздавили припаркованную под домом машину и еще несколько повредили.
По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.