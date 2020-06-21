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1 час назад

Взрыв дома в Киеве: среди пострадавших — сотрудники "Укрзализныци"

Пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместят в гостиничном фонде УЗ

Последствия взрыва в 10-этажке в Киеве. Фото: ГСЧС Последствия взрыва в 10-этажке в Киеве. Фото: ГСЧС
Последствия взрыва в 10-этажке в Киеве. Фото: ГСЧС

Одними из пострадавших в результате мощного взрыва газа в жилом доме на Позняках в Киеве стали работники "Укрзализныци".

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

"Сегодня одними из пострадавших в результате чудовищного взрыва в Киеве стали работники "Укрзализныци", — написал глава МИУ в мессенджере.

"Поручил, чтобы пострадавших вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци". Это — самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", — отметил он.

Криклий также добавил, что на данный момент подразделения ГСЧС Украины продолжают работать на месте трагедии.

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.

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По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще нескольких удалось спасти из-под завалов.

Кроме того, куски бетона засыпали спортивную площадку, а также раздавили припаркованную под домом машину и еще несколько повредили.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.

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