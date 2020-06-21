Взрыв в Киеве: дом снесут, а жителей переселят в интернат — Кличко

Жителей пострадавшей в результате взрыва десятиэтажки на улице Крушельницкой в Киеве и расположенных рядом с ней домов временно поселят в интернат.

Об этом на месте происшествия заявил мэр города Виталий Кличко.

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"Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь", — отметил он.

По его словам, по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек.

"Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", — подчеркнул Кличко.

Он также рассказал, что во время взрыва несущая конструкция дома получила слишком серьезные повреждения, в связи с чем его придется снести.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома", — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще нескольких удалось спасти из-под завалов.

Кроме того, куски бетона засыпали спортивную площадку, а также раздавили припаркованную под домом машину и еще несколько повредили.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.