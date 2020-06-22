Взрыв в доме на Позняках: спасатели нашли тела 3 человек, травмированы — 5

Под завалами частично обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома на улице Крушельницкой, 1/5 в Киеве спасатели нашли тело еще одного погибшего.

Таким образом, в настоящее время это уже третья жертва взрыва, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Под завалами на улице Крушельницкой, 1/5 в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. В настоящее время это уже третья жертва взрыва. Неизвестной остается судьба еще трех человек", — доложил столичный мэр.

По его словам, спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях.

"Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей", — отметил Кличко.

Относительно дома, где произошел взрыв, он заявил, что, скорее всего, его будут демонтировать, а главное — "нужно установить причину взрыва".

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", — информировал мэр Киева поздним вечером 21 июня.

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 07:00 понедельника доложили, что на месте аварии найдены 3 погибших человека, а еще 5 человек — травмированы.

Также подразделениями ГСЧС эвакуированы 23 человека и 3 спасены.

Сейчас на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Кроме того, работают психологи ГУ ГСЧС в Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

"Осуществлено укрепление строительных конструкций", — отчитались спасатели.

Известно, что всего для проведения работ привлечены более 460 человек и 70 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек и 30 единиц техники, в том числе 1 кинологический расчет.

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.