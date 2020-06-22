Взрыв дома в Киеве: КГГА выделит на жилье для пострадавших жителей 30 млн грн

Власти Киева готовы выделить из резервного фонда 30 млн грн на жилье для людей, в доме которых в Дарницком районе столицы накануне произошел взрыв.

Еще столько же может выделить правительство, сообщил на брифинге в понедельник, 22 июня, городской голова Киева Виталий Кличко.

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину денег на жилье для них может предоставить город, а половину правительство. Премьер поддержал такое предложение", — рассказал столичный мэр.

Он добавил, что из дома в интернат на Харьковском шоссе переселили 56 жителей дома. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым.

Также "Укрзализныця" предоставила семьям своих работников, которые живут в доме, где произошел взрыв, номера в гостиницах.

Еще часть людей решили пожить у родственников или знакомых.

Кличко рассказал, что на доме на Позняках установили укрепляющие балки. Сейчас специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. По состоянию на утро 22 июня известно, что погибли 3 человека, 5 — получили травмы, а судьба 2 человек остается неизвестной.

На данный момент спасатели на месте происшествия продолжают разбирать завалы.

Правоохранители рассматривают 2 рабочие версии произошедшего: взрыв газа или взрывное устройство.