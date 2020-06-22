Взрыв на Позняках: весь дом сносить не будут, а лишь секцию из 40 квартир — МВД

Секция 10-этажного дома на Позняках в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, восстановлению не подлежит.

Об этом со ссылкой на экспертные оценки сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома", — заявил он.

По словам Геращенко, сейчас несущий каркас держится только за счет специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газо-воздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение 4, 5, 6, 7 и 8 этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 22 июня в результате происшествия погибли 3 человека, 5 травмированы, 3 удалось спасти. Судьба еще 2 мужчин — 1976 и 1967 годов рождения — остается неизвестной.