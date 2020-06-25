Взрыв на Позняках: Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, потерявшим жилье

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме в Киеве, произошедшего 21 июня.

Всего людям, потерявшим жилье, государство в течение месяца намерено выделить 40 новых квартир.

"Сейчас первые 12 квартир для тех семей, в которых есть дети. Я думаю, что это понятно. Отдельно мы предоставили квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что эти 40 квартир — это новое жилье, в котором необходимо сделать ремонт. При этом, Зеленский пообещал, что пострадавшие не будут его делать самостоятельно и попросил мэра Киева Виталия Кличко посодействовать и с этим вопросом, и покупкой мебели.

Напомним, взрыв в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки) произошел утром 21 июня. Под завалами частично обрушившегося здания спасатели обнаружили тела пяти погибших. Согласно предварительной версии полиции, причиной произошедшего стал взрыв газовой смеси.

Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что частично разрушенный дом нужно снести, однако заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что нужно снести лишь одну из секций, состоящую из 40 квартир. В тоже время, жильцы соседних домов жалуются, что их квартиры получили различные повреждения.