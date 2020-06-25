Происшествия 1 час назад

Взрыв на Позняках: Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, потерявшим жилье

Всего в течение месяца пострадавшим в результате взрыва в столичной многоэтажке государство выделит 40 новых квартир, заявил Владимир Зеленский

Взрыв унес жизни 5 человек и разрушил секцию жилого дома. Фото: Facebook/А. Покидин Взрыв унес жизни 5 человек и разрушил секцию жилого дома. Фото: Facebook/А. Покидин
Взрыв унес жизни 5 человек и разрушил секцию жилого дома. Фото: Facebook/А. Покидин

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме в Киеве, произошедшего 21 июня.

Всего людям, потерявшим жилье, государство в течение месяца намерено выделить 40 новых квартир.

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"Сейчас первые 12 квартир для тех семей, в которых есть дети. Я думаю, что это понятно. Отдельно мы предоставили квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что эти 40 квартир — это новое жилье, в котором необходимо сделать ремонт. При этом, Зеленский пообещал, что пострадавшие не будут его делать самостоятельно и попросил мэра Киева Виталия Кличко посодействовать и с этим вопросом, и покупкой мебели.

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Напомним, взрыв в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки) произошел утром 21 июня. Под завалами частично обрушившегося здания спасатели обнаружили тела пяти погибших. Согласно предварительной версии полиции, причиной произошедшего стал взрыв газовой смеси.

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Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что частично разрушенный дом нужно снести, однако заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что нужно снести лишь одну из секций, состоящую из 40 квартир. В тоже время, жильцы соседних домов жалуются, что их квартиры получили различные повреждения. 

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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