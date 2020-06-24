Трагедия на Позняках: Кличко рассказал сколько, денег выплатят каждому пострадавшему

Жильцам дома по улице Соломии Крушельницкой 1/5, который пострадал от взрыва, выплатят денежные компенсации от 50 до 100 тысяч гривен.

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Киевской городской государственной администрации, Виталий Кличко.

Решение о компенсации приняла Комиссия по чрезвычайным вопросам КГГА. Все пострадавшие семьи получат по 50 000 гривен. Тем, кто получил травмы тяжелой степень тяжести, выделят по 80 000, средние — 70, легкие — 60 000 гривен. Родственники погибших получат от города по 100 000 гривен за каждого погибшего человека из членов семьи. "Мы уже осуществляем все необходимые процедуры, чтобы в ближайшее время люди получили эти средства", — заверил Виталий Кличко.

Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей, то глава КГГА напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь пострадавшим жителям: половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину — выделить правительство.

Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Или же — приобретении и передаче квартир. Как будет решен вопрос со сносом дома или демонтажем подъезда, где произошел взрыв, пока неизвестно.

Напомним, 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв в многоэтажке. Обвалилась секция в одном из подъездов жилого дома. Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что дом нужно снести, а вот заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что нужно снести лишь одну из секций, состоящую из 40 квартир. В тоже время, жильцы соседних домов жалуются, что их квартиры получили различные повреждения. Количество жертв взрыва дома на столичных Позянках — 5 человек.