Происшествия 6 минут назад

Взрыв многоэтажки на Позняках: спасатели обнаружили тело пятого погибшего

С начала проведения спасательных работ из-под завалов извлечены тела пяти человек

Фото: Facebook/Александр Покидин Фото: Facebook/Александр Покидин
Фото: Facebook/Александр Покидин

На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома в Киеве нашли тело еще одного человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным ГСЧС, всего спасатели нашли тела пятерых погибших.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями # ДСНС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед. 

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967, 1976 годов рождения", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Взрыв в Киеве: дом снесут, а жителей переселят в интернат — Кличко

Напомним, 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.

Вчера, 22 июня, под завалами частично обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома на улице Крушельницкой, 1/5 в Киеве спасатели нашли тела трех человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Взрыв дома в Киеве: КГГА выделит на жилье для пострадавших жителей 30 млн грн
Взрыв дома в Киеве: КГГА выделит на жилье для пострадавших жителей 30 млн грн
Взрыв в доме на Позняках: спасатели нашли тела 3 человек, травмированы — 5
Взрыв в доме на Позняках: спасатели нашли тела 3 человек, травмированы — 5
Взрыв дома в Киеве: среди пострадавших — сотрудники "Укрзализныци"
Взрыв дома в Киеве: среди пострадавших — сотрудники "Укрзализныци"
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине отныне будут иначе определять, в каких регионах требуется усиление карантина

  3. В Украине запустили интерактивную карту с правилами выезда за границу при пандемии

  4. И.о. главы "Укрзализныци" обвиняют в тендерных махинациях на 100 млн грн — СМИ

  5. SkyUP не хочет полностью возвращать деньги за билеты при отмене рейсов из-за карантина

Загрузка...