Взрыв многоэтажки на Позняках: спасатели обнаружили тело пятого погибшего

На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома в Киеве нашли тело еще одного человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным ГСЧС, всего спасатели нашли тела пятерых погибших.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями # ДСНС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967, 1976 годов рождения", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве начато уголовное производство.

Вчера, 22 июня, под завалами частично обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома на улице Крушельницкой, 1/5 в Киеве спасатели нашли тела трех человек.