Трагедия на Позняках: куда поселили жильцов взорвавшегося киевского дома (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник, 22 июня, в Киевской городской государственной администрации заявили, что поселили большинство жильцов разрушенного вследствие взрыва дома на столичных Позняках в помещение Дарницкой детской школы-интерната №12, что неподалеку от парка Партизанской Славы.

Delo.ua побывало в интернате, проверило, в каких условиях разместили людей, и поговорило с пострадавшими от взрыва киевлянами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Интернат расположился по соседству с двумя медицинскими учреждениями — тубдиспансером и станцией скорой помощи. Территория весьма ухоженная — много зелени и цветов, есть беседки для отдыха. На входе — патруль "муниципальной варты".

Людей разместили в школе-интернате №12 возле парка "Партизанская Слава". Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Возле интерната много зелени и беседка с детской площадкой. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Подходим к центральному входу. У дверей нервно курят мужчины. Завидев журналистов, сами начинают разговор.

"От моей квартиры ничего не осталось. Я жил на 7 этаже, но после взрыва от нее ничего не осталось. И внутрь нас туда уже никогда не пустят. Все вещи там так и останутся", — рассказал Максим Лютый, житель злополучного дома.

Внутрь просто так не попадешь — на рецепции всем посетителям делают температурный скрининг, фиксируют время визита и личные данные в специальном журнале. Посетителей много — журналисты, волонтеры, представители власти.

"Пока никто не жаловался, люди довольны. Мы продолжаем селить вновь прибывших. Вот завтра привезут ребенка, ему полтора года, все комфортные условия обеспечим. Комнат у нас много, врач свой есть. Волонтеры и власти помогают", — говорит Татьяна Тригуб, заместитель директора интерната. По состоянию на 22 июня в интернате был размещен 71 человек. Также она уточнила, что все люди проживают в помещении интерната бесплатно.

Сразу за дверью кажется, что мы внутри какого-то штаба. Коридоры заставлены упаковками с минеральной водой, лекарствами, продуктами и вещами первой необходимости. Поймать сотрудников тяжело — все заняты пострадавшими.

Волонтеры помогают людям предметами первой необходимости и продуктами. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В интернате есть большой буфет. Кормят новых постояльцев за счет КГГА. Внутри столовой очень чисто, кухня новая. В вечернем меню — свежий салат из огурцов и мясо "по-французски". Постояльцы едой довольны.

"С утра был и омлет, и овощи, днем — и сок, и суп — все очень вкусное. Жаловаться не на что", — заверил Александр, житель разрушенной многоэтажки.

В интернате хорошая столовая и "шведский стол". Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Комнаты для проживания людей просторные, в некоторых по 3-4 кровати. Везде опрятный ремонт, хорошая мебель. Многие привезли с собой домашних животных.

В комнатах хорошая мебель и ремонт.Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В 4-этажном интернате также на каждом этаже есть зал с телевизором, играми и мягкий уголок. В самих номерах туалетов нет. На этаже по два санузла и душевые кабинки.

На каждом этаже есть уютный зал для отдыха.Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Большинство людей, размещенных в помещении интерната, сидят в своих комнатах. Многие еще не вышли из шокового состояния. Но некоторые общаются охотно. Правда, заметно, что постоянные визиты журналистов и властей их немного смущают.

Интерпретируют обстоятельства трагедии жильцы взорвавшегося дома по-разному. Например, Татьяна Лакумова, жительница дома по проспекту Григоренко, 41 (он находится в непосредственной близости от обрушенного здания и также имеет повреждения — Delo.ua), говорит, что слышала запах газа во время взрыва.

"Нас разбудил взрыв, около 10 утра. Муж услышал запах газа, быстро сообразил, а я думала, что это сон. Но нет, у нас взрывной волной разрушило балкон", — с досадой рассказала Татьяна.

"Мы сами попросили жить в интернате. В ГСЧС не говорят, когда мы сможем вернуться назад, ссылаются на необходимость расследования всех подробностей ЧП, и Кличко это подтвердил", — добавила Татьяна Лакумова.

А вот жительница разрушенного дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 запаха газа не почувствовала.

"Мы жили на 8 этаже, как раз над эпицентром событий. Треснули стены пополам и покосились, все вещи попадали на пол. Думала, что землетрясение произошло. Такой глухой звук, знаете? Не могу объяснить. Но вот никакого запаха газа не слышали", — уверенно заявила Надежда, жительница разрушенного взрывом дома.

Надежда жалуется, что не успела забрать самые важные вещи из квартиры, и теперь вряд ли сможет сделать это в ближайшее время.

"Все произошло так быстро, просто невозможно передать. Входная дверь покосилась, открывали спасатели. Успела только схватить две блузки и рубашку мужа. Потом в ГСЧС сказали, что смогут пустить людей только тех, которые жили с 1 по 5 этаж. Как будет с нами — не знаю, надеюсь власти помогут", — говорит женщина.

Напомним, 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв в многоэтажке. Обвалилась секция в одном из подъездов жилого дома. Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что дом нужно снести, а вот заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что нужно снести лишь одну из секций, состоящую из 40 квартир. В тоже время, жильцы соседних домов жалуются, что их квартиры получили различные повреждения.

По состоянию на 23 июня количество жертв взрыва дома на улице Крушельницкой, 1/5 возросло до 5 человек.