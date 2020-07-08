В Луганской области третий день бушуют лесные пожары: погибло 5 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Новоайдарском районе на Луганщине уже третий день подряд бушует масштабный лесной пожар — есть погибшие и пострадавшие, сгорели десятки домов и тысячи гектаров леса. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей и даже применяют авиацию для тушения огня.

Delo.ua узнали все подробности чрезвычайного происшествия: почему загорелся лес, сколько людей пострадало и какие меры принимают власти для того, чтобы потушить лесной пожар. Новость обновляется.

Реакция на первые сообщения о пожаре. Фото: ГСЧС в Луганской области

Возгорание обнаружили еще в понедельник, 6 июля 2020 года, на территории двух лесничеств Новоайдарского района Луганской области — Боровского и Ахтырского. Как рассказывают спасатели, к утру 7 июля пожар удалось локализовать, но уже через несколько часов в результате жары и сильного ветра огонь снова распространился.

В частности, пламя вплотную подобралось к населенным пунктам — поселкам Капитаново, Волчье и Смоляниново. Несмотря на принятые пожарниками меры по тушению, позднее ГСЧС пришлось даже эвакуировать местных жителей двух последних сел.

Из-за скорости распространения огня и угрозы людям, к луганским спасателям вскоре присоединились еще и донецкие, харьковские, полтавские и днепропетровские сотрудники ГСЧС. Но уже к вечеру 7 июля появляется информация о первых погибших и пострадавших из-за пожара — умирают четверо человек, а еще девять госпитализируют в больницу.

Пожарные тушат жилой сектор. Фото: ГСЧС в Луганской области

Кроме того, дотла сгорели 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 45 жилых домов в селе Смоляниново.

В среду утром, 8 июля 2020 года, ситуация не улучшилась: в Госслужбе чрезвычайных ситуаций сообщают, что девять человек попали в больницу — среди них двое детей. Впрочем, Офис омбудсмена Украины приводит другие данные — представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский говорит, что в Новоайдарскую больницу поступили 25 местных жителей: 16 детей и 9 взрослых. При этом один взрослый, который находился в тяжелом состоянии с ожогами, умер. Таким образом, всего пожар унес жизни пятерых.

"В Северодонецкой больнице находятся еще семь пострадавших, пятеро из которых вчера попали в ДТП в зоне пожара. При этом двух человек уже перевели из реанимации в травматологию", — добавляет Лисянский.

Задымленной оказалась значительная территория. Фото: Алексей Ковалёв / Facebook

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 жителей остались без электроснабжения. Без газоснабжения сейчас еще 1291 человек в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтирке и Александровке Новоайдарского района.

На момент выхода новости луганский пожар тушат более 1200 сотрудников ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. Для ликвидации огня властям также пришлось привлечь 200 единиц специальной техники. Помогают даже вооруженные силы, которые дислоцируются в зоне бедствия..

К ликвидации пожара присоединились также два самолета АН-32П. Это при том, что ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявлял, что авиация не может присоединиться к тушению пожаров, поскольку оккупационные власти на отдельной территории Луганщины не дают гарантий безопасности.

"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и там сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем", — сообщал Гайдай, отметив, что рисковать жизнью людей никто не будет.

На ситуацию отреагировали и у президента: Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Уже утром гарант прибыл на место происшествия — он заслушал доклад о ситуации с пожарами от Авакова и Чечеткина, которые тоже приехали на Луганщину, пообщался с местными, а также поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

"По поводу компенсации — сейчас идет заседание правительства. Надо понять, сколько нужно средств. Сейчас я услышал предложение, что надо быстро 50 млн — они есть в Кабмине — перечислить, чтобы помочь людям. Предложение от коллег — 300 тысяч грн, чтобы человек мог здесь купить такой же дом. Сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые все потеряли, и предоставить им компенсации", — заявил президент.

Он добавил, что решается и вопрос предоставления временного жилья людям — в частности, рассматривают возможность поселения их в пансионаты.

В то же время глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай призвал правительство признать масштабные пожары в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

"Председатель обратился в Кабинет министров Украины по поводу признания масштабных пожаров в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, который позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия", — сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

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Это должно позволить лесоохотничьим хозяйствам осуществить вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы. Также там добавили, что подготовили два заведения, чтобы поселить жителей, которые остались без крова.

Пытаются помочь местным жителям и обыкновенные граждане. По словам депутата Северодонецкого городского совета Елены Нижельской, для пострадавших в результате пожаров организовали сбор помощи.

"Органы власти, много неравнодушных людей, общественные организации пытаются помочь и собирают помощь деньгами, продуктами питания, водой, медикаментами, предлагают жилье пострадавшим", — отметила она.

Так, благотворительная организация "Восток SOS" уже отчиталась о получении около 63 тысяч грн для поддержки пострадавших. Волонтеры также собирают бутылки с водой, продукты питания, одноразовую посуду и средства гигиены.

Сбор помощи для пострадавших. Фото: Алена Герман / Facebook

На данный момент точно неизвестно, сколько леса пострадало, но ориентировочно называют цифру в 5000 гектаров. Также власти до сих пор не определили причину возгорания, однако полиция уже занимается этим вопросом.

Там расследуют уголовное производство по нарушению установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшему гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за трех причин.

"Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", — рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Правоохранители обсуждают версии возникновения пожара. Фото: Национальная полиция

Он добавил, что ради недопущения случаев мародерства правоохранители создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы. Всего в деле задействованы 20 следователей и более 60 полицейских.