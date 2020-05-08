Пожары в Чернобыльской зоне до сих пор не могут потушить

По состоянию на утро 8 мая украинскими пожарниками продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников на территории Чернобыльской зоны.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, указано, что пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств", — говорится в сообщении.

В свою очередь на территории Житомирской области 7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи села Радогоща Лугинского района.

"По состоянию на 7:00 8 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе", — доложили спасатели.

При этом к тушению лесных пожаров в Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

Как сообщалось, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер.

Перед этим пожар в Чернобыле тушили 10 дней. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн грн на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.

Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.