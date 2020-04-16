Песчаная буря возобновила пожары в Чернобыльской зоне (ФОТО, ВИДЕО)

Директор агентства "Чернобыль тур" (Chernobyl TOUR) Ярослав Емельяненко сообщил о возобновлении пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В частности, он опубликовал фото и видео с места в Facebook.

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Емельяненко выложил в соцсеть фото пожара у заброшенного села Корогод, на котором можно увидеть открытый огонь. Также он обнародовал видео.

"Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах", — отметил он.

В свою очередь в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не подтвердили и не опровергли возобновление пожаров в зоне отчуждения.

"У нас нет такой информации, открытый огонь есть. Там еще осуществляется разведка, больше ничего не можем сказать", — заявили в ведомстве изданию hromadske.

Вскоре на сайте ГСЧС появилась обновленная информация о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

В частности, указано, что по состоянию на 17:00 четверга, 16 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

"Вместе с тем, вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки и появились новые 3 очага тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, сводный отряд ГСЧС сейчас выполняет работу по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовицком лесничествах.

"Угрозы для критических объектов, таких как "Укрытие", "Вектор" и других нет", — заверили в Госслужбе.

Вместе с тем известно, что к тушению на данный момент привлечены более 1100 человек и 120 единиц техники, из них от ГСЧС почти 1000 человек и 100 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Ранее в Киеве и Киевской области днем 16 апреля зафиксировали пылевую бурю, которую вызвали сильные порывы ветра и недостаточное количество осадков.

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 15 апреля прекратил распространяться крупный пожар, в частности, помог дождь. Открытого огня больше не было, но спасатели продолжают тушить тлеющую древесину.