В Киеве из-за ветра рухнули строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту

В Киеве на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за ветра рухнули строительные леса. Об этом сообщают жители столицы в соцсетях.

Пользователи отмечают, что конструкции попадали в воду, при этом под мостом в это время находились катера. При этом руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии "Обозревателю" отметила, что спасателей на место не вызвали.

"Если бы эти леса кого придавили, то нам бы уже сообщили", — отметила она.

Напомним, еще в 2016 году вопрос постройки моста был затронут на встрече заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, госсекретаря Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнера Бомбы, представителей бизнеса и экспертов в области строительства и транспорта.

"Немецкая сторона заинтересована в проекте, и мы начинаем плодотворно сотрудничать, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Рабочая группа должна дать ответы на многие вопросы и найти модель, которая позволит наконец достроить мост. Амбициозный план — сделать все за 4 года. В ближайшее время немецкая сторона закажет исследование состояния и потенциала проекта. Существует вариант инвестиционной составляющей", — сообщил Илья Сагайдак.

При этом в КГГА в январе 2020 года сообщили, что Киев получил первую партию натяжных тросов немецкого производства для Подольско-Воскресенского моста. Стоимость моста в ценах 2016 года составляет 11 больше млрд грн из которых генподрядчики освоили уже 7 млрд грн.

Планировалось, что в 2020 году с помощью немецких тросов закрепят конструкцию пролета моста к конструкциям арки. Они должны обеспечить надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена. После того как их смонтируют, полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост приобретет более изысканный вид. Согласно рабочим графикам первая очередь моста должна быть построена уже в этом году, а вторая — только в 2021-м