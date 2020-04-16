Общество 20 минут назад

В Киеве из-за ветра рухнули строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту

Как отметили в ГСЧС Киева, к ним пока заявок из-за этого не поступало

В Киеве из-за ветра рухнули строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту В Киеве из-за ветра рухнули строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту
Фото: соцсети

В Киеве на недостроенном Подольсько-Воскресенском мосту из-за ветра рухнули строительные леса. Об этом сообщают жители столицы в соцсетях.

Пользователи отмечают, что конструкции попадали в воду, при этом под мостом в это время находились катера. При этом руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии "Обозревателю" отметила, что спасателей на место не вызвали.

Кратко и по делу в Telegram

"Если бы эти леса кого придавили, то нам бы уже сообщили", — отметила она.

Напомним, еще в 2016 году вопрос постройки моста был затронут на встрече заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, госсекретаря Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнера Бомбы, представителей бизнеса и экспертов в области строительства и транспорта.

"Немецкая сторона заинтересована в проекте, и мы начинаем плодотворно сотрудничать, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Рабочая группа должна дать ответы на многие вопросы и найти модель, которая позволит наконец достроить мост. Амбициозный план — сделать все за 4 года. В ближайшее время немецкая сторона закажет исследование состояния и потенциала проекта. Существует вариант инвестиционной составляющей", — сообщил Илья Сагайдак.

Читайте также:
Мост Патона в Киеве разваливается на глазах: когда и как его спасут (ФОТО)

При этом в КГГА в январе 2020 года сообщили, что Киев получил первую партию натяжных тросов немецкого производства для Подольско-Воскресенского моста. Стоимость моста в ценах 2016 года составляет 11 больше млрд грн из которых генподрядчики освоили уже 7 млрд грн.

Планировалось, что в 2020 году с помощью немецких тросов закрепят конструкцию пролета моста к конструкциям арки. Они должны обеспечить надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена. После того как их смонтируют, полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост приобретет более изысканный вид. Согласно рабочим графикам первая очередь моста должна быть построена уже в этом году, а вторая — только в 2021-м

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Первый зам Кличко отрицает свою причастность к взятке в $125 тысяч
Первый зам Кличко отрицает свою причастность к взятке в $125 тысяч
"Кто-то должен сесть": Кличко о возможном взяточничестве замглавы КГГА
"Кто-то должен сесть": Кличко о возможном взяточничестве замглавы КГГА
С 16 апреля всем желающим въехать в Киев будут измерять температуру
С 16 апреля всем желающим въехать в Киев будут измерять температуру
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. "АТБ" обвинил депутатов в присвоении продуктовых наборов для незащищенных слоев населения

  3. СБУ разоблачила преступную группировку, совершившую 18 терактов в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

  4. У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

  5. Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов

Загрузка...