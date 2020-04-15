В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления

В Чернобыльской зоне по состоянию на 7:00 среды, 15 апреля, продолжается тушение очагов тления.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что к тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено три сброса — 6 т воды).

"По состоянию на 7:00 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне, который тушили 10 дней, сгорели 30% туристических объектов.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне потушили.

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Для предотвращения распространения огня спасатели с помощью инженерной техники создали около 110 километров минерализованых полос, а пожарная авиация только 13 апреля сбросила на горящие территории 538 тонн воды.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.