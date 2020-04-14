Пожар вокруг Чернобыльской АЭС локализовали: "Хранилища ядерного топлива удалось уберечь"

По состоянию на 11 часов утра 14 апреля ситуация в Зоне отчуждения стабилизировалась, а пожар вокруг ЧАЭС полностью локализован — спасатели продолжают гасить отдельные очаги возгорания. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы "Энергоатом" Наталья Дегтяренко.

"Территории размещения промышленных комплексов обращения с твердыми радиоактивными отходами и площадку строительства Централизованного укрытия для отработанного ядерного топлива удалось уберечь от пожара. Вчера практически все сили спасателей были сконцентрированы на этой территории. Сейчас пожар остановлен — ситуация под контролем, все спокойно", — написала Дегтяренко и добавила, что по ситуации с пожаром на левом берегу реки Припять информация еще уточняется.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 10 часов утра 14 апреля в Зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территориях Корогодского, Дитятковского, Парышевского, Лубянского и Денисовицкого лесничеств.

Фото: Facebook Натальи Дегтяренко

"Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами", — сообщает пресс-служба спасателей.

Для предотвращения распространения огня спасатели с помощью инженерной техники создали около 110 километров минерализованых полос, а пожарная авиация только 13 апреля сбросила на горящие территории 538 тонн воды.

Отметим, ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.