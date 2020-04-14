Пожары под Чернобылем: на зону ЧАЭС авиация сбросила 538 тонн воды

По состоянию на 7:00 14 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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"По состоянию на 7:00 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО (Госагентство по управлению Зоной отчуждения — Delo.ua) в тушении пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, к тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 227 сброса 538 тонн воды).

В ГСЧС добавили, что радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Согласно официальным заявлениям ГСЧС, первый пожар в Зоне отчуждения разгорелся 4 апреля на площади в 20 га вблизи села Владимировка Котовского лесничества.

Сообщили об этом только 6 апреля: "В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ГСЧС вылетели из города Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8".

По состоянию на 17:00 13 апреля в ГСЧС сообщали, что тушение пожаров продолжается.

В ГАЗО сообщили, что 13 апреля уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения по данным пунктов АСКРО в районе пожара и на радиационно-опасных объектах (промплощадка ГСП ЧАЭС, ПЗРО "Буряковка", УК "Вектор") существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.