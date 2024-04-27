Украина получит более 100 мощных генераторов от Японии

Япония передаст Украине более 100 крупных генераторов общей мощностью более 130 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В сообщении говорится, что в рамках визита в Японию украинская делегация во главе с министром энергетики Германом Галущенко провела встречу с руководством Агентства международного сотрудничества Японии (JICA).

По итогам встречи были достигнуты договоренности по поставкам в Украину более 100 крупных генераторов общей мощностью более 130 МВт.

Встреча с японской делегацией. Фото: Пресс-служба Минэнерго

Отмечается, что министр поблагодарил Японию и непосредственно JICA за финансовую и техническую помощь украинскому энергосектору, в частности, за предоставленные газовые турбины и трансформаторы. Кроме того, он подчеркнул, что японская сторона является одним из лидеров по оказанию помощи в этом направлении.

В частности, глава Минэнерго проинформировал японскую сторону о состоянии украинской энергосистемы после последних российских массированных атак, а также ознакомил с потребностями энергосектора.

Галущенко отметил, что ключевыми задачами является максимально быстрое (до зимы) увеличение мощностей генераций и замена поврежденных автотрансформаторов для обеспечения стабильности передачи электроэнергии.

"Самый быстрый способ нарастить генерацию – это газотурбинные и газопоршневые установки. Важно также обеспечение мобильными генераторными установками большой мощности", – подчеркнул Галущенко.

В Минэнерго напомнили, что в феврале 2024 года JICA и правительство Украины подписали соглашение о предоставлении грантовой помощи в размере до 15,8 млн. японских иен для Программы экстренного восстановления (Фаза 3). Соглашение о грантовой помощи для первой и второй фаз этой программы было подписано весной 2023 года (22,44 миллиона иен и 53,072 миллиона иен соответственно).

Помощь союзников украинской энергосистеме

Для нужд украинского энергосектора из Японии, в частности, уже было передано энергетическое оборудование и защитные сооружения для восстановления разрушенных объектов электроэнергетики, автомобильное оборудование, кабели, сварочные аппараты, опоры, трансформаторные подстанции. Кроме этого, Япония предоставила оборудование для ликвидации последствий наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС.

В частности, в марте 2024 года при содействии Минэнерго оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) получил очередную партию помощи от Японии. Она включала генераторы, предоставленные Sumitomo Corporation и JICA, а также защитные габионы.

Также в Минэнерго сообщалось, что правительство Японии и Программы развития ООН Украины (UNDP) уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины, а также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения через JICA.

Другие страны также помогают значительно поврежденной украинской энергосистеме – в частности, Секретариат Немецко-украинского энергетического партнерства German-Ukrainian Energy Partnership доставил в Украину энергетическое оборудование на сумму более 800 тысяч евро.

Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил, что Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов на усиление украинского энергетического сектора.

Украинская энергосистема значительно пострадала из-за российских обстрелов

Напомним, в ночь на 27 апреля Россия устроила массированную ракетную атаку, в ходе которой были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в трех областях Украины.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

Перед этим Сахарук отмечал, что 22 марта российские оккупанты совершили по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он сообщил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.