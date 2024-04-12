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Nova создала компанию "Новая Энерджи" для генерации электроэнергии

Nova создала компанию "Новая Энерджи" для генерации электроэнергии
Nova выходит на рынок генерации электроэнергии. Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Группа компаний Nova создает компанию "Новая Энерджи", которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом, для обеспечения автономности и энергонезависимости объектов компании.

Об этом сообщил совладелец Nova Владимир Поперешнюк.

"Когда в начале войны россияне били по НПЗ и нефтебазам, на рынке топлива создался кризис, продолжавшийся почти 3 месяца. Мы тогда поняли, что дефицит топлива может остановить деятельность нашей компании, поэтому начали закупать бензовозы, цистерны, емкости, заправочные комплексы, чтобы усилить свою топливную безопасность и автономность", - заметил Поперешнюк.

По его словам, сейчас 60% потребляемого топлива компания обеспечивает собственными ресурсами.

Поперешнюк напомнил, что когда россияне начали уничтожать энергоструктуру в конце 2022 года, бизнес, домохозяйства быстро отреагировали и начали закупать генераторы, аккумуляторы.

"Мы, например, полностью снабдили всю сеть отделений, сортировочных центров генераторами", - подчеркнул совладелец Nova.

Поэтому, по его убеждению, сейчас блекаут украинцам не угрожает, потому что почти у каждого есть резервные генерационные мощности.

"Когда в последнее время россияне начали бить уже по генерации электроэнергии, мы поняли, что нужно усиливать автономность энергообеспечения. И создали компанию "Новая Энерджи", которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом. Уверен, что да само начнут делать другие компании", - сообщил Поперешнюк.

Он добавил, что если регуляции, запреты не будут мешать, предприниматели очень быстро создадут необходимые для экономики мощности.

"Ибо нет таких проблем, которые предприниматели не способны решить!", – убежден совладелец Nova.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы предлагали бы таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того, чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.

Автор:
Светлана Манько