Nova створила компанію "Нова Енерджи" для генерації електроенергії

Група компаній Nova створює компанію "Нова Енерджі", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом, задля забезпечення автономності та енергонезалежності об'єктів компанії.

Про це повідомив співвласник Nova Володимир Поперешнюк.

"Коли на початку війни росіяни били по НПЗ і нафтобазах, на ринку палива створилася криза, яка тривала майже 3 місяці. Ми тоді зрозуміли, що дефіцит палива може зупинити діяльність нашої компанії, тому почали закуповувати бензовози, цистерни, ємності, заправні комплекси, щоб посилити свою паливну безпеку та автономність", - зауважив Поперешнюк.

За його словами, зараз 60% палива, яке потрібно, компанія забезпечує власними ресурсами.

Поперешнюк нагадав, що коли росіяни почала знищувати енергоструктуру у кінці 2022 року, бізнес, домогосподарства швидко зреагували та почали закуповувати генератори, акумулятори.

"Ми, наприклад, повністю забезпечили всю мережу відділень, сортувальних центрів генераторами", - підкреслив співвласник Nova.

Тому, на його переконання, зараз блекаут українцям не загрожує, бо майже кожен має резервні генераційні потужності.

"Коли останнім часом росіяни почала бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію "Нова Енерджи", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом. Впевнений, що так само почнуть робити інші компанії", - повідомив Поперешнюк.

Він додав, що якщо регуляції, заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності.

"Бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити!", - переконаний співвласник Nova.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.