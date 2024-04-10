Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

На тлі масованих атак країни агресора РФ по українській енергоструктурі “Укренерго” пропонує підприємствам розглянути можливість власного виробництва електроенергії задля збільшення енергетичної незалежності.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз питання не в імпорті та відсутності електроенергії в системі в цілому, а в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак, через що для промислових споживачів на Криворіжжі застосовуються обмеження.

"Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх урятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує", - пояснив Кудрицький.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

Він зауважив, що "Укренерго" підтримує будівництво підприємствами власної генерації, але це мають бути технології, які покривають весь їхній графік споживання, це не можуть бути просто сонячні панелі.

"Якщо це буде сонячна станція, вона має бути з акумулятором, а якщо це якась газова, наприклад, газотурбіна чи газопоршнева станція – чудово", – підкреслив Кудрицький, наголосивши, що підприємства зможуть ще й заробити на додатковій генерації.

В Україні пропонують будувати сотні маленьких електростанцій

Нагадаємо, у зв’язку з нападами на енергетичну інфраструктуру України існує необхідність у створенні нової складової енергосистеми. Це передбачає розробку мережі малих генеруючих станцій, які буде важко та затратно атакувати через їх велику кількість.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, в рамках цієї роботи вже встановлюється багато сонячних електростанцій та велика кількість газових електростанцій.

Україні потрібні сотні маленьких електростанцій, які РФ не могла б уразити через їхню розосередженість. Це дасть змогу забезпечити стійкість енергосистеми, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Зосередження генерації на декількох майданчиках – це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей", – підкреслив він.

За його словами, необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, атаки на які не матимуть серйозних наслідків для енергосистеми в цілому.

"На сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції – без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування", – зауважив Кудрицький.