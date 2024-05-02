Інвестування в європейську нерухомість: майбутнє для українців

Для українців, як ніколи раніше, постало актуальне питання «Яке на нас чекає майбутнє?». Пандемія коронавірусу, повномасштабне вторгнення, інфляція, криза… Як серед усіх цих подій можливо зберігати здоровий глузд та думати про майбутнє? І чи варто про нього думати взагалі?

Попри хаос навколо, сьогодні багато людей розуміють, що гроші потрібно заощаджувати для свого майбутнього. Але де це найкраще зробити, щоб не лише зберегти, а й примножити свої заощадження?

Які можуть бути варіанти заощаджень?

Відкладати зарплату під подушку? Зʼїсть інфляція, яка сьогодні становить близько 8,6%. До того ж завжди існує ризик крадіжок та пограбувань.

Покласти в банк під відсотки? Вже краще, але не так прибутково, як хотілося б. Фактично річний відсоток зможе перекрити рівень інфляції, але водночас із цим заробіток буде менше заявленого відсотку.

Вкластися в криптовалюту? Прибутково, але дуже ризиковано. Потрібно мати достатньо знань та приділяти багато часу, щоб утримати свою інвестицію та заробити на вкладенні.

Що ж тоді робити?

Відповідь проста, але неочевидна – інвестувати у нерухомість.

Історично саме нерухомість демонструє свою стійкість вже десятиліттями. Якщо говорити дуже просто, то є ряд активів, які досить нестабільні, як от криптовалюта чи фінансові піраміди. У свою чергу, нерухомість має тренд постійно зростати, особливо у Європі. Ось, до прикладу, збільшення індексу ціни на нерухомість на іспанському острові Тенеріфе.

Чому європейський ринок нерухомості привабливий для інвестування?

1. Це стабільний та надійний ринок для інвестування, адже він історично демонстрував стійкість до економічних спадів.

2. Останні декілька років у Європі спостерігається швидкий економічний розвиток. У багатьох країнах переважає низький рівень безробіття та стабільне зростання ВВП, що робить цей регіон інвестиційно привабливим.

3. Цей ринок пропонує різні варіанти інвестування – комерційна нерухомість, купівля обʼєктів для перепродажу, під здачу в довгострокову чи подобову оренду.

4. І нарешті, один з найважливіших факторів – це вартість обʼєктів. Європейський ринок пропонує нижчу ціну на нерухомість, порівняно з ринками Північної Америки чи Азії. Одночасно з цим він показує високу прибутковість.

Metroventa працює дуже просто. Компанія купує обʼєкти за власні кошти, робить ремонт та шукає клієнтів для здачі в оренду. Потім кожен будинок розділяється на 1000 рівних частин, які може придбати інвестор. Ціна за частку починається від €810.

Інвестувавши в одну частку обʼєктів Metroventa, ви отримуєте 17.1% річних дохідності – рентний дохід 9.2% та спекулятивний дохід 7.9%.

Отже, вкладення в європейську нерухомість може стати вигідним варіантом для українських інвесторів, які прагнуть зберегти та примножити свої активи в умовах економічної нестабільності.

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