Инвестирование в европейскую недвижимость: будущее для украинцев

Для украинцев, как никогда раньше, встал актуальный вопрос «Какое нас ждет будущее?». Пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение, инфляция, кризис… Как среди всех этих событий можно сохранять здравый смысл и думать о будущем? И стоит ли о нем вообще думать?

Несмотря на хаос вокруг, сегодня многие понимают, что деньги нужно экономить для своего будущего. Но где это лучше сделать, чтобы не только сохранить, но и приумножить свои сбережения?

Какие могут быть варианты сбережений?

Откладывать зарплату под подушку? Съест инфляция, которая сегодня составляет около 8,6%. К тому же всегда существует риск краж и ограблений.

Положить в банк под проценты? Уже лучше, но не так прибыльно, как хотелось бы. Фактически годовой процент сможет перекрыть уровень инфляции, но в то же время заработок будет меньше заявленного процента.

Вложиться в криптовалюту? Прибыльно, но очень рискованно. Требуется достаточно знаний и уделять много времени, чтобы удержать свою инвестицию и заработать на вложении.

Что тогда делать?

Ответ прост, но неочевиден – инвестировать в недвижимость.

Исторически именно недвижимость демонстрирует свою устойчивость уже десятилетиями. Если говорить очень просто, то есть ряд активов, которые достаточно нестабильны, как криптовалюта или финансовые пирамиды. В свою очередь, недвижимость имеет тренд постоянного роста, особенно в Европе. Вот, например, увеличение индекса цены на недвижимость на испанском острове Тенерифе.

Почему европейский рынок недвижимости привлекателен для инвестирования?

1. Это стабильный и надежный рынок для инвестирования, ведь он исторически демонстрировал устойчивость к экономическим спадам.

2. В последние несколько лет в Европе наблюдается быстрое экономическое развитие. Во многих странах преобладает низкий уровень безработицы и стабильный рост ВВП, что делает этот регион инвестиционно привлекательным.

3. Этот рынок предлагает разные варианты инвестирования – коммерческая недвижимость, покупка объектов для перепродажи, под сдачу в долгосрочную или посуточную аренду.

4. И, наконец, один из важнейших факторов – это стоимость объектов. Европейский рынок предлагает более низкую цену на недвижимость по сравнению с рынками Северной Америки или Азии. Одновременно с этим он показывает высокую прибыльность.

Metroventa работает очень просто. Компания покупает объекты за собственные средства, делает ремонт и ищет клиентов для сдачи в аренду. Затем каждый дом разделяется на 1000 равных частей, которые может приобрести инвестор. Цена за долю начинается от €810 .

Инвестировав в одну долю объектов Metroventa, вы получаете 17.1% годовых доходности – рентный доход 9.2% и спекулятивный доход 7.9%.

Следовательно, вложения в европейскую недвижимость могут стать выгодным вариантом для украинских инвесторов, стремящихся сохранить и приумножить свои активы в условиях экономической нестабильности.

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