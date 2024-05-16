55% предприятий считает опасность основным препятствием для ведения бизнеса, – опрос

Впервые за два года процент украинского бизнеса, считающего опасность наибольшим препятствием для деловой активности, достиг 55%.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в апреле 2024 года.

В опросе приняли участие более 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 областей Украины.

Так, согласно опросу, доля предприятий, сообщивших, что работать опасно, существенно выросла, увеличившись с 46% до 55%. Это самый высокий показатель за весь период исследований с мая 2022-го. Это препятствие для ведения бизнеса стало главным в апреле для украинских предприятий.

В то же время, согласно исследованию, растут положительные ожидания бизнеса по 6-месячной перспективе: как по финансово-экономической ситуации на предприятии, так и по общеэкономической среде в стране. Оценка ситуации по этим двум параметрам положительна уже второй месяц подряд.

Оптимизма становится все больше

Как отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив, ввиду сложной ситуации безопасности можно было бы ожидать пессимистические настроения бизнеса, но на самом деле получилось наоборот.

"Мы столкнулись с небывалым оптимизмом по видению финансово-экономической ситуации на предприятии и в стране в целом в полугодовой перспективе. Неопределенность полугодовой перспективы деятельности предприятий задекларировали 20% опрошенных компаний - и это можно считать базовым уровнем", - рассказала она.

По ее словам, продолжается тренд по укреплению определенности относительно дальнейшей работы предприятия в долгосрочной, то есть двухлетней перспективе. При этом усложняется ситуация с поиском работников – как квалифицированных, так и неквалифицированных. Тренд роста этих трудностей наблюдается с сентября 2023 года.

Так, доля предприятий, которым стало сложнее найти квалифицированных работников, выросла с 38,9% в марте до 43% в апреле. Аналогичный показатель по неквалифицированной рабочей силе вырос с 31,7% в марте до 36,6% в апреле.

Рейтинг препятствий для бизнеса существенных изменений не претерпел, изменилось ранжирование

В свою очередь эксперт ИЭД Евгений Ангел отметил, что три главных препятствия для ведения предпринимательской деятельности остались такими же, как в прошлом месяце, но в апреле "лидером" стала опасность работать (55% опрошенных), на втором месте – рост цен на сырье, материалы, товары (51%), на третьем – нехватка рабочей силы (43%).

Значение опасности для работы значительно выросло для крупного и среднего бизнеса.

Несколько иная картина в разрезе препятствий для роста бизнеса в контексте долгосрочных тенденций.

"Так, среди препятствий для роста производства в апреле 2024 года чаще всего называли войну и неблагоприятную ситуацию безопасности. Следующими шли, соответственно, низкий спрос, неблагоприятная политическая ситуация и нехватка квалифицированных работников", - рассказал эксперт.

Основные препятствия для ведения бизнеса в военное время, % респондентов

Бизнес начинает строить планы на будущее

Украинский бизнес постепенно выходит из состояния полной неопределенности и начинает строить планы на будущее. В феврале 2024-го только около 15% собственников и руководителей предприятий не смогли ответить на планы своего бизнеса на следующие полгода. Для сравнения: год назад, в феврале 2023 года, таких было около 40%.

Впервые за два года бизнес стал более уверенным в долгосрочных планах и более оптимистично смотрит в будущее. Доля предприятий, планирующих свою деятельность в двухлетней перспективе, увеличилась до 60,6%.

По данным ИЭД, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать в собственное развитие или возобновление в 2024 году. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018 - 2020 годах.

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