55% підприємств вважає небезпеку основною перешкодою для ведення бізнесу, – опитування

Вперше за два роки відсоток українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%.

Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів у квітні 2024 року.

В опитуванні взяли участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України.

Так, згідно з опитуванням, частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, суттєво зросла, збільшившись із 46% до 55%. Це найвищий показник за весь період досліджень з травня 2022-го. Ця перешкода для ведення бізнесу стала головною у квітні для українських підприємств.

Водночас, згідно з дослідженням, зростають позитивні очікування бізнесу щодо 6-місячної перспективи: як щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, так і стосовно загально-економічного середовища в країні. Оцінка ситуації за цими двома параметрами позитивна вже другий місяць поспіль.

Оптимізму стає все більше

Як зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, зважаючи на складну безпекову ситуацію, можна було б очікувати песимістичні настрої бізнесу, але насправді вийшло навпаки.

"Ми стикнулися з небувалим оптимізмом щодо бачення фінансово-економічної ситуації на підприємстві та в країні в цілому в піврічній перспективі. Невизначеність піврічної перспективи діяльності підприємств задекларували 20% опитаних компаній – і це можна вважати базовим рівнем", - розповіла вона.

За її словами, продовжується тренд щодо зміцнення визначеності стосовно подальшої роботи підприємства у довгостроковій, тобто дворічній перспективі. При цьому ускладнюється ситуація з пошуком працівників – як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Тренд щодо зростання цих труднощів спостерігається з вересня 2023 року.

Так, частка підприємств, яким стало складніше знайти кваліфікованих працівників зросла з 38,9% у березні до 43 % у квітні. Аналогічний показник щодо некваліфікованої робочої сили зріс із 31,7% у березні до 36,6% у квітні.

Рейтинг перешкод для бізнесу суттєвих змін не зазнав, змінилося ранжування

В свою чергу експерт ІЕД Євген Ангел зауважив, що три головні перешкоди для ведення підприємницької діяльності залишилися такими ж, як минулого місяця, але у квітні "лідером" стала небезпека працювати (55% опитаних), на другому місці – зростання цін на сировину, матеріали, товари (51%), на третьому - брак робочої сили (43%).

Значення небезпеки для роботи значно зросло для великого та середнього бізнесу.

Дещо інша картина у розрізі перешкод для зростання бізнесу в контексті довгострокових тенденцій.

"Так, серед перешкод для зростання виробництва у квітні 2024 року найчастіше називали війну та несприятливу безпекову ситуацію. Наступними йшли, відповідно, низький попит, несприятлива політична ситуація та брак кваліфікованих працівників", - розповів експерт.

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів

Бізнес починає будувати плани на майбутнє

Український бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності та починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024-го лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли надати відповідь щодо планів свого бізнесу на наступні півроку. Для порівняння: рік тому, у лютому 2023-го, таких було близько 40%.

Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгострокових планах та оптимістичніше дивиться у майбутнє. Частка підприємств, які планують свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%.

За даними ІЕД, 44% опитаних підприємств готові інвестувати у власний розвиток або відновлення в 2024 році. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 роках.

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