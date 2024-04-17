Вперше за два роки бізнес став впевненішим: понад 60% українських компаній мають плани на наступні 2 роки, – опитування

Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгострокових планах та оптимістичніше дивиться у майбутнє. Частка підприємств, які планують свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%.

Такі висновки можна зробити з щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey , яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у березні 2024-го.

Зазначається, що у березні частка компаній, що не можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, опустилась нижче 40% (до 39,4%). Тобто частка тих, хто планує свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%.

"Це найвищий показник з початку проведення щомісячних опитувань бізнесу під час війни – тобто з жовтня 2022", - зауважують в ІЕД.

Також у березні частка тих, хто планує звузити діяльність протягом наступних 2 років, зменшилась майже у 2,5 рази — до 2,8%.

Натомість зросла частка підприємств, які планують залишити поточні показники діяльності: із 69,8% до 79,6%.

"Разом з тим у березні незначним чином зросла частка підприємств, які не змогли надати відповідей щодо своїх очікувань фінансової-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічної ситуації на наступні 6 місяців. Утім, з серпня 2023 ці показники залишаються нижчими за 20%", - підкреслюють в ІЕД.

Там додають, що дані, отримані в ході березневого опитування, дають підстави говорити про весняне пробудження українського бізнесу.

"Минулого місяця невизначеність бізнесу на дворічну перспективу стала найнижчою за останні півтора роки, тобто з початку наших спостережень у жовтні 2022 року. На фоні цього ми спостерігали покращення короткострокових очікувань бізнесу щодо завантаженості власних потужностей, наявності клієнтів тощо, але разом з тим — і деяке зростання середньострокової та короткострокової невизначеності”, — зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

ДОВІДКА:

У щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій беруть участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 з 27 областей України. Опитування у даному форматі проводиться з травня 2022 року. Польовий етап 23-ї хвилі дослідження тривав з 18 по 29 березня 2024 року. Менеджери підприємств порівнювали результати роботи в березні 2024 року з лютим, оцінювали показники на момент проведення опитування та надавали прогнози на наступні три/шість місяців або два роки. Іноді результати роботи порівнювалися з передвоєнним періодом, коли проводилося схоже опитування бізнесу.

Оптимізм повертається

Український бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності та починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024-го лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли надати відповідь щодо планів свого бізнесу на наступні півроку. Для порівняння: рік тому, у лютому 2023-го, таких було близько 40%.

За даними ІЕД, 44% опитаних підприємств готові інвестувати у власний розвиток або відновлення в 2024 році. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 роках.

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