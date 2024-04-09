Бізнес не побачив зниження рівня корупції на митниці, - опитування

Оцінка бізнесом роботи митниці залишається в нейтральній площині. Найгірше підприємці оцінили якість надання митних послуг та професіоналізм посадових осіб. 60% опитаних не побачили зниження рівня корупції на митниці.

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Про це свідчать результати опитування "Митний індекс" у 2023 році, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та DHL Express.

Зазначається, що інтегральна оцінка індексу дещо зросла до 3,24 балів з 5-ти можливих та знаходиться у нейтральній площині (3,17 балів у 2022 році).

Якість надання послуг та рівень корупції

"Цьогоріч серед компонентів індексу митні експерти найгірше оцінили якість надання митних послуг та професіоналізму посадових осіб – 2,76 балів", - зауважують в ЄБА.

Попри те, що більшість опитаних, а саме 56% оцінюють якість митних сервісів задовільно, 25% вважають її низькою, а 6% – дуже низькою. Кількість респондентів, що позитивно оцінюють роботу митниці, скоротилась з 24% у 2022 році до 13% у 2023 році.

Згідно результатами опитування, інтегральна оцінка рівня корупції на митниці склала 3,20 балів.

Більшість опитаних, а саме 60% не помітили зміни рівня корупції, тоді як 15% вважають, що він дещо зменшився, а 12% – що істотно зменшився. Водночас 14% вважають, що прояви корупції на митниці посилились.

Система "Єдине вікно"

Як наголошують в ЄБА, найвищою традиційно є оцінка роботи системи "Єдине вікно" – 3,77 балів.

"Думки митних експертів розділились – по 41% оцінюють роботу системи задовільно та добре. Ще 18% дуже добре оцінюють взаємодію держорганів у рамках роботи "Єдиного вікна"", - підкреслили в ЄБА.

На думку бізнесу, систему можна доопрацювати, додавши можливість вивантаження окремої інформації в Еxcel, контактну інформацію посадових осіб, що опрацьовують документи та чат/можливість комунікації з ними, підвантаження листів Держмитслужби, які впливають на митні процедури, можливість анулювання ПП/ПД тощо.

Виклики при проходженні митниці

"Найбільшими викликами при проходженні митниці, як повідомляють компанії, на сьогодні є бюрократія та додаткові перевірки, несприйняття митними органами заявленої вартості товару та її коригування, корупційний тиск, деякі питання кодифікації, труднощі у взаємодії з ветеринарною службою та Держпродспоживслужбою, страйки на кордоні, що уповільнюють рух. Варто зазначити, що наразі 79% компаній розглядають альтернативні логістичні маршрути в об’їзд Польщі через блокування кордону", - зауважують в ЄБА.

Там додають, що майже половина, а саме 46% опитаних компаній повідомляють про проблеми з коригуванням митної вартості, тоді як минулого року про це заявляли 37% респондентів.

Про проблеми з перекласифікацією коду УКТЗЕД за рішенням митних органів повідомляють 27% опитаних (26% минулого року).

Крім того, порівняно з минулим роком зросла кількість компаній, що планують отримувати статус АЕО (авторизованих економічних операторів) або окремі спрощення – з 66% до поточних 71%.

Водночас процедурою спільного транзиту наразі користується 14% опитаних нами компаній (4% минулого року), а 4% користуються транзитними спрощеннями (2% минулого року). До того ж, 10% опитаних компаній вже застосовують Альтернативні правила Пан-Євро-Мед, і ще 29% – планують застосовувати.

"Оцінка бізнесом роботи митниці залишається в нейтральній площині. Ми спостерігаємо як позитивну (робота "Єдиного вікна"), так і негативну (якість послуг) динаміку оцінок. До того ж, викликає занепокоєння зростання кількості випадків коригування митної вартості. Водночас практично не змінився рівень зацікавленості та підготовка компаній до отримання статусу АЕО та спрощень, не повною мірою використані можливості спільного транзиту та Альтернативних правил Пан-Євро-Мед. З боку бізнесу є як запит на поглиблення автоматизації процесів на митниці, наприклад, додавання нових сервісів до "Єдиного вікна", так і необхідність покращення зворотного зв’язку від митних органів", - коментує результати опитування Наталія Артемчук, менеджер Податкового та Митного комітетів ЄБА.

Бізнес в Україні активніше отримує статус АЕО

Кабінет міністрів 22 вересня прийняв постанову, що має полегшити та прискорити процес отримання авторизацій на митні спрощення.

Українські компанії продемонстрували значний прогрес у отриманні статусу Авторизованого економічного оператора (АЕО), встановивши рекорди, які у деяких випадках перевищують результати європейських країн на аналогічних етапах впровадження програми.

За даними Державної митної служби, у І кварталі 2024 року вдвічі зросла кількість підприємств, які отримали авторизації

Третину від загальної кількості транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту оформлено впродовж січня-березня 2024 року - 23,5 тисячі із понад 65 тисяч.

Так, у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено понад 19 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні було успішно завершено майже 4,5 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції.

Порівняно із аналогічним періодом минулого року, тобто І кварталом 2023 року, показники успішно завершених переміщень, розпочатих в Україні, зросли у 13 разів, а переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції, - у 9 разів.

Також упродовж січня-березня 2024 року майже подвоїлося число підприємств, які отримали та використовують авторизації на застосування транзитних спрощень відповідно до Конвенції – їх кількість зросла з 57 до 101. Їм надано 121 авторизацію (із 303 упродовж періоду застосування Україною Конвенції), з них: