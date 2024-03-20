Рада підвищила поріг вартості товарів, що пересилаються з України за кордон, зі €150 до €1000

Верховна Рада України підняла до €1000 поріг вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №9456 про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану і повідомив, що цим законом також вирішено питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях.

Згідно з цими змінами, без письмової митної декларації можна буде відправляти товари, сумарна митна вартість яких не перевищує €1000.

"Статтю 236 Митного кодексу доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

12. Також допускається, у порядку, передбаченому цією статтею, поміщення у митний режим експорту товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що переміщуються (пересилаються) підприємствами за межі митної території України у міжнародних поштових або експрес-відправленнях, шляхом подання оператором поштового зв’язку або експрес-перевізником додаткового реєстру міжнародних поштових або експрес-відправлень у разі, якщо на товари не встановлено вивізне мито, і на товари не встановлено обмеження щодо їх вивезення за межі митної території України відповідно до статті 197 цього Кодексу", - йдеться у порівняльній таблиці до законопроєкту.

Гетманцев висловив сподівання, що зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику.

Зазначимо, що до внесених змін обов’язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад €150.

Нагадаємо, як писало Delo.ua у статті "Як відправити посилку за кордон для громадянина чи ФОП, умови, вимоги та тарифи", більшість країн світу встановили спеціальні митні умови для пересилання товарів в міжнародних поштових посилках. Відправлення з вартістю нижче встановленого ліміту переміщуються поштою без митних зборів і ПДВ. Наприклад, в Україні безмитний ліміт складав €150 (тепер буде €1000), в США - $800, в Австралії - близько $760, в Ізраїлі - $75, в Японії - близько $90, в Грузії - $125.

Фото: ua.depositphotos.com