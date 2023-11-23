Як відправити посилку за кордон для громадянина чи ФОП, умови, вимоги та тарифи

Україна попри війну все більше глобалізується, і все більше бізнесменів шукають можливість продавати свою продукцію в інші країни. Для негабаритних товарів і невеликих партій гарно підходить формат поштових посилок. Розповідаємо, як змінився ринок поштових послуг з початку війни, як зараз відправляються посилки, час доставки, їх оформлення, замитнення і страховка, які товари заборонено пересилати

В Україні попри війну зростають обсяги міжнародних відправлень . Наприклад, "Укрпошта" не озвучує цифри своєї діяльності, але підтверджує - компанія наразі відновила 85% свого довоєнного товарообігу з іноземними країнами. Враховуючи скорочення населення країни і розмірів її економіки, це досить суттєвий результат.

Відправити посилку за кордон простіше, ніж вагон з зерном

Поштові відправлення з України вже максимально спрощені, тому з початком великої війни її галузь не отримала значних нових можливостей, на відміну від залізничних чи морських експортерів, для яких ЄС відмінив мита та квоти. Як розповіла виданню директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко, пересилати товари поштовою службою простіше, ніж самостійно відправляти великі партії вантажів судном, автомобілем чи потягом. Це можливо, оскільки її компанія входить до Всесвітнього поштового Союзу (ВПС), організації з майже 150-річною історією, яка об'єднує 192 національні пошти країн-членів ООН в єдину мережу з 670 тис. відділень.

"Укрпошта" працює з наступними категоріями відправлень: поштовим листом, дрібним пакетом вагою до 2 кг, посилкою вагою до 30 кг та прискореною посилкою (EMS, до 30 кг), які надсилаються з будь-якого населенного пункта України в будь-яку точку планети. Загалом, будь-який товар може залишити територію України в трьох митних режимах:

вантажоперевезеннями cargo; як експрес-відправлення через міжнародні експрес-кур'єрські компанії; як поштове відправлення через національні пошти.

З точки зору вимог митниці поштові відправлення є найпростішім способом для громадянина чи малого підприємства транспортувати товар з України. Переваги наступні:

Враховується тільки фактична вага посилки , а не її об'єм, що дає можливість оплатити лише свій товар, а не додаткове місце в транспорті;

, а не її об'єм, що дає можливість оплатити лише свій товар, а не додаткове місце в транспорті; Поштовий Союз в більшості випадків передбачає безкоштовне повернення товару відправнику у випадку відмови замовника забирати посилку. Економляться його гроші і час, оскільки оформлення зворотної доставки не потребує оформлення додаткових документів на митниці. Це є запобіжником проти покупців, що з певних причин не забирають посилку;



у випадку відмови замовника забирати посилку. Економляться його гроші і час, оскільки оформлення зворотної доставки не потребує оформлення додаткових документів на митниці. Це є запобіжником проти покупців, що з певних причин не забирають посилку; Більшість країн світу встановили спеціальні митні умови для пересилання товарів в міжнародних поштових посилках. Відправлення з вартістю нижче встановленого ліміту переміщуються поштою без митних зборів і ПДВ. Наприклад, в Україні безмитний ліміт складає €150, в США - $800, в Австралії - близько $760, в Ізраїлі - $75, в Японії - близько $90, в Грузії - $125.



Суттєвим винятком по пільговим умовам оподаткування товарів є ЄС, уточнює Юлія Павленко - там з середини 2021 року за комерційні посилки справляється ПДВ. Однак, митом не обкладаються особисті відправлення в форматі подарунку між фізособами вартістю до €45. Оплата цих податків досить зручна і не обтяжує електронну торгівлю, оскільки податковим агентом продавців-нерезидентів ЄС може виступати торгова платформа, через яку продається товар.

"Якщо в вас купують товар на умовні €100 на eBay, Etsy, Amazon або іншому маркетплейсі, то з карти покупця знімається €119 з 19%-м ПДВ. Торгова платформа на рівні ІТ систем розподіляє цю оплату на дві частини, зараховуючи €100 українському продавцю (з відрахуванням комісії за продаж), а €19 ПДВ залишаються у eBay, які вона акумулює і пересилає до податкової ЄС", - уточнює представниця "Укрпошти".

Тобто, поштове відправлення в більшість країн є найдешевшим способом доставки з розрахованим від ваги товару тарифом, безкоштовним поверненням і спрощеними митними процесами, резюмує Юлія Павленко.

Як йдуть посилки з України в умовах війни?

Поштові компанії мають такі ж проблеми на кордонах і з логістикою, як і інший український бізнес, зазначає співрозмовниця видання. Посилка з будь-якого населеного пункту України відправляється в одне з 77 регіональних депо, після чого надходить в митну зону в Києві або, в деяких випадках, в Львові. Відправлення проходить документальний та технічний митний контроль, пакується в спеціальні мішки або контейнери і відправляється автотранспортом до одного з 12 аеропортів Європи.

Шлях закордонної посилки під час війни. Джерело: презентація "Укрпошти"

До початку повномасштабного вторгнення посилки вилітали з України через аеропорт "Бориспіль", де "Укрпошта" мала свій спеціальний термінал і могла довантажувати пошту до літаків, які виконують пасажирські рейси. Нині всі вильоти йдуть з європейських країн, серед яких самі найактивніші Німеччина, Польша, Латвія, Великобританія і Молдова.

Через війну в Україні ряд національних пошт країн ЄС погодились приймати посилки з України на перевантаження з автомобілів в літаки , взявши на себе відповідальність в юридичних питаннях.

"Ми дуже швидко з ними організувалися, буквально двоє діб після початку війни. Німці, наприклад, приймають наші посилки і консолідують своїми. Поляки в Варшаві – своїми. Кожна країна ЄС, яка нас обслуговує, взяла над нами шефство і допомагає відправляти наші посилки по всьому світу". Юлія Павленко директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти"

За її словами, середні терміни доставки посилок з України по ЄС складають 7-16 днів в залежності від відстані, а в США - 2-2,5 тижні. Нажаль, проблемою ВПС є відсутність гарантій по терміну доставки відправлень, тому що для перевезення пошти задіяні пасажирські, а не окремі літаки. Тому неможливо гарантувати, що в пасажирському літаку буде вдосталь місця для посилок - якщо на конкретному рейсі летітиме багато пасажирів з важкими чемоданами, квоту для посилок можуть зменшити, наприклад, з 1000 кг до 300 кг

Крім того, робота поштових служб інших країн іноді "просідає" через форс-мажорі причини на кшталт кібератак або галузевих страйків, але це трапляється рідко.

Які документи треба мати на закордонну посилку?

Всі посилки проходять митницю на території України і на території країни-отримувача, цей процес найчастіше відбувається без участі відправника або отримувача. Однак, юридична особа має оформити більше документів, ніж фізособа .

Митний кодекс дозволяє фізособі щоденно відправляти посилки на суму до €10 тис, їх митне оформлення проходить по спрощеній процедурі без участі відправника. Для відправки вантажу необхідно надати наступні документи:

Поштову декларацію CN23 для посилок і EMS, або CN22 для дрібних пакетів;

Документ, що підтверджує походження і вартість товару (товарний або касовий чек). Якщо фізособа планує надіслати посилку дорожче €10 тис. (в випадку юрособи - до €150), до зазначених вище документів додається рахунок-фактура та виникає необхідність робити вантажну митну декларацію.

У випадку, якщо вартість посилки від юрособи перевищує €150, відправник має:

бути акредитованою на митниці як об'єкт зовнішньо-економічної діяльності; створити вантажно-митну декларацію (самостійно або з брокером); надати комерційний інвойс , який при електронній торгівлі фактично замінює зовнішньо-економічний договір.

Таким чином, відправники-юрособи мають оформляти більше документів, але наразі компетентні органи обговорюють спрощення цих процедур на експорт. Втім, 98% відправлень через "Укрпошту" проходять без затримок і додаткової комунікації з клієнтом, що є дуже хорошим показником, зазначає Юлія Павленко.

Треба пам'ятати нетарифні обмеження на товари

Митниці країн-отримувачів приймають більшість товарів, але є і приклади локального нетарифного регулювання експорту, введені місцевими підприємцями для лобіювання своїх галузей, нагадує Юлія Павленко. Наприклад, з України в Чехію можна відправляти до 10 кг продуктів харчування з території України, але чай дозволено відправляти в обсязі не більше 250 гр. в одній посилці.

Посилки в жовтні - найпопулярніші напрямки відправлень і терміни доставки. Дані: сайт "Укрпошти"

Інший приклад - США і деякі інші країни, де заборонено відправляти партії харчових продуктів без отримання документу про їх реєстрацію як товару, що є безпечним для її жителів. Найчастіше такий документ має декларативну форму, коли виробник повідомляє про себе і свій товар, але для системних продавців потрібна адреса їхнього представника в США.

"Американська служба захисту споживачів не хоче шукати на території України виробника умовних снеків, вони хочуть зв'язуватись з його представником в США і з ним вирішувати всі питання. Цю функцію має виконувати агент чи партнер виробника в Сполучених Штатах, його послуги коштуватимуть декілька сотень доларів на рік", - зазначає директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти".

Загалом, повний каталог товарних позицій, на ввіз яких діють локальні обмеження, представлений на сайті компанії.

Що взагалі не можна пересилати?

Митниця України дозволяє пересилати за кордон поштою більшість товарів, крім алкоголю, сигарет, порнографії, наркотиків і зброї, уточнює Юлія Павленко. Однак, є ряд категорій, для яких потрібні додаткові дозволи:

Для пересилки ювелірних виробів з дорогоцінними камінням потрібен висновок гемологічної експертизи . Золоті чи срібні прикраси відправляються без будь-яких довідок;

. Золоті чи срібні прикраси відправляються без будь-яких довідок; Насіння і сажанці рослин мають пройти обов'язковий фітосанітарний контроль;

На ножі, сокири і інші колюче-ріжучі предмети потрібно отримати довідку в сервісному центрі МВС, що це не зброя, а сувенірна продукція чи товари для дому. Зараз такі товари активно виробляються в Україні, і клієнти "Укрпошти" часто відправляють саме колюче-ріжучі предмети;

Вироби культурної спадщини - картини, ікони, витвори мистецтва чи археологічні знахідки. В більшості випадків, для відправлення старших за 1960 рік виробів обов'язково необхідно пройти культурну експертизу. Втім, митники можуть затребувати експертизу товарів, вироблених після 1960 року, в такому випадку "Укрпошта" викликає на свій митний пункт спеціального культуролога для проведення попередньої експертизи.

"Українська митниця дуже лояльна, вона відправляє майже всі товари, в тому числі продукти харчування. Є дещо "радянські" обмеження, які точно треба поправити - наприклад, продукти харчування до 10 кг мають бути в одній коробці. Тобто можете хоч 1000 коробок відправити, але товар має бути розфасований по коробкам. В чому тут логіка, не зовсім зрозуміло", - зазначає Юлія Павленко.

Чи занижувати вартість посилки?

Українці доволі часто вказують нижчу оціночну ціну товару в посилці, ніж він коштує насправді. Подібна схема неможлива для продажів через маркетплейси, які в автоматичному режимі вираховують всі податки і збори для відповідної угоди, зазначає Юлія Павленко.

Заниження вартості мають місце для продажів через власний сайт або соцмережі на кшталт Instagram чи Facebook, коли продавець не є податковим агентом ЄС. В такому випадку учасники угоди мають привід занижувати вартість товару, щоб їх споживач на території ЄС сплатив менші податки.

Втім, це створює проблеми скоріше для отримувачів відправлень . Справа в тому, що в ЄС 91% всіх відправлень з-за кордону йдуть з попередньо оплаченим ПДВ, і у місцевих інспекторів є вдосталь часу для перевірки решти 9% посилок, які проходять без автоматичної сплати ПДВ. Відповідно, такі посилки йдуть довше на кілька днів або тижнів, поки триватиме їхня перевірка і, можливо, будуть нараховані додаткові оплати.

Крім того, митники часто не можуть самотужки прийняти рішення щодо реальної вартості товару, тому вони висилають уточнюючий запит отримувачу посилки з проханням надати документальне підтвердження вартості відправленого товару. В багатьох випадках відправник не може надати такий документ, і починається "карусель" з поверненням товару продавцю в Україні. У випадку поштової доставки це повернення є безкоштовним, але при доставці приватною кур'єрською службою відправник має оплатити її послуги, інакше його заблокують і позбавлять права відправляти посилки до погашення боргу.

Часто європейські інспектори згоджуються пропустити посилку, але нараховують на свій розсуд додаткову оплату, "докидаючи" до кожної сумнівної посилки податок на нову переоцінену вартість товару. Цей збір має доплатити отримувач, що не додає йому мотивації замовляти товари з України.

Як страхують відправлення?

Перевага ВПС в тому, що більшість відправлень автоматично застраховані. Наприклад, листи або пакети базово застраховані на 30 СПЗ, автоматичне відшкодування в розмірі близько 1300 грн. Посилки страхуються на 40 СПЗ плюс 4,5 СПЗ за кожен додатковий кілограм ваги, а посилки EMS - на 75 СПЗ. Якщо з відправленням щось трапляється, на нього відсутній статусу вручення або не оновився статус посилки, український відправник має право подати рекламацію на відшкодування страховки.

За словами Юлії Павленко, "Укрпошта" пропонує додатково застрахувати дорогий товар, оформивши посилку з оголошеною вартістю. В залежності від країни, відправлення можна застрахувати на суму до $3-4 тис. Орієнтовна вартість додаткового страхування складає 0,5% від вартості товару, але тариф на відправлення вищий на 10-15% в порівнянні з базовим.

Втім, страхуванням посилок займається не більше 2% українських відправників, тому що базова страховка їх абсолютно влаштовує. Українці зазвичай продають недорогі товари і не потребують додаткового страхування.

"Насправді, втрат посилок дуже мало, кількість рекламацій менше 1% від загального обсягу відправок, і "Укрпошта" виплачує компенсації в 0,57% випадків від загальної щорічної кількості відправлень. В основному нічого не губиться, просто "підвисає" в різних аеропортах, найчастіше відправлення успішно приходять до отримувача, але з затримкою", - пояснює представниця "Укрпошти".

Як торгівельні платформи підтримують українців в часи війни?

Іноземні торгові платформи активно підтримують українців, що опинились в умовах повномасштабної війни з РФ, підкреслює представниця "Укрпошти".

Наприклад, в 2022 році eBay не брав з громадян України комісію за продаж. Зараз вони пропонують підключення до проекту-акселератору, який дозволяє протягом кількох місяців безкоштовно просувати свій брендовий магазин зі знижкою 80% на маркетингові послуги.

Etsy відкрив для українців можливість створювати власні нові магазини в цьому маркетплейсі, нині там вже 26 тис. продавців з України. Загалом, українці вже входить в ТОП-10 спільнот-користувачів Etsy.

Європейський Amazon не бере з українців комісію, якщо товар продається в країни ЄС.

Shopify безкоштовно надає всі послуги маркетплейсу для українців, включаючи нульову комісію. Для цього потрібно підтвердити своє громадянство України, наприклад, сфотографувавши водійські права.

За даними "Укрпошти" загальні умови використання міжнародних інтернет-маркетплейсів наступні: