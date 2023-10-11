Кількість ФОП в Україні рекордно росте: у яких сферах відкриваються нові бізнеси під час війни

Протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів, що є найвищим показником за останні три роки. Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П'ята частина усіх нових ФОПів відкривається на Київщині.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Рекордну кількість нових справ українці відкрили у вересні

Зазначається, що у вересні українці відкрили 35 587 нових ФОПів.

"Це найбільша кількість нових справ за останні три роки. Попередній рекорд — 31 477 — було зафіксовано у червні 2023 року. Для прикладу, до того більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року", - зауважують аналітики.

У яких сферах відкриваються нові бізнеси

За даними "Опендатабот", найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Майже половина нових ФОПів — 43% — відкриваються у сфері торгівлі: роздрібна торгівля (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2343 ФОПи.

У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг — 3244.

Географія нових ФОПів

П’ята частина від усіх нових ФОПів — 21% або ж 7407 — відкривається на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).

"Найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії", - підкреслили аналітики "Опендатабот".

Нагадаємо, у період з 1 травня 2021 року по 13 вересня 2023 року українці понад 400 тисяч разів відкрили ФОП автоматизовано через портал "Дія".

Також у "Дії" можна автоматично й закрити ФОП. З моменту запуску українці 200 тисяч разів скористалися послугою.

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