ДПС анонсувала значне зменшення штрафів для ФОП: кого стосуються зміни

Державна податкова служба повідомляє, що з 1 жовтня значно зменшаться штрафи для фізичних осіб-підприємців, які порушують вимоги стосовно продажу товарів та послуг без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У податковій пояснюють, що згідно із законом № 3219, для ФОПів, які є платниками єдиного податку, на час воєнного стану було суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій із 100 – 150 % до 25 – 50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг).

Важливо відзначити, що ця норма не стосується зареєстрованих платників податку на додану вартість, які займаються продажем підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Податкова служба наголошує, що під час контрольно-перевірочних заходів будуть перевіряти лише ті суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана із можливим порушенням податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україні заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, крім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401, і вже з липня 2023 року цей мораторій був скасований.

При цьому, у податковій зазначили, що штрафи можуть не сплачувати ФОПи на:

тимчасово окупованих територіях;

територіях активних бойових дій;

територіях можливих бойових дій.

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