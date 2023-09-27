ГНС анонсировала значительное уменьшение штрафов для ФЛП: кого касаются изменения

Государственная налоговая служба сообщает, что с 1 октября значительно снизятся штрафы для физических лиц-предпринимателей, которые нарушают требования по продаже товаров и услуг без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В налоговой объясняют, что согласно закону № 3219, для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога, на время военного положения были существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций со 100 – 150 % до 25 – 50 % стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг).

Важно отметить, что эта норма не касается зарегистрированных плательщиков налога на добавленную стоимость, занимающихся продажей подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней камни органогенного образования и полудрагоценных камней.

Налоговая служба отмечает, что во время контрольно-проверочных мероприятий будут проверять только те субъекты, деятельность которых связана с возможным нарушением налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину запретили штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401, и уже с июля 2023 года этот мораторий был отменен.

При этом в налоговой отметили, что штрафы могут не платить ФЛПы на:

временно оккупированных территориях;

территориях активных боевых действий;

территориях возможных боевых действий.

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