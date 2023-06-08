ФОП уплатили 2 млрд грн штрафов за неиспользование РРО/ПРРО за три года

За три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФОП (ФЛП) до мая 2023 года Государственная налоговая служба осуществила 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

Количество проверок уменьшилось после начала полномасштабной войны, но сумма штрафов за ПРРО/РРО увеличивается. В 2022 году в среднем в месяц количество проверок уменьшилось с 2230 до 1860. В 2023 году количество выросло на 6%, однако их все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны.

В 2021 году ГНС по результатам проверок наложила 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 млн грн, в 2022 году - почти 23 тысяч штрафов на сумму 1,349 млрд грн.

"Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное — вместо 50% от чека на 150 %", - объясняют аналитики.

В Опендатаботе также выяснили, что количество ПРРО за три года с момента введения закона возросло в 6 раз. 76% бизнесов уже перешли к фискализации продаж, а 12% бизнесов планируют это сделать в ближайшее время.

"Я советую предпринимателям не медлить и подключать ПРРО уже сейчас. С 1 июля отменяется мораторий на документальные проверки для бизнесов, не работающих с подакцизными товарами. Поэтому они станут первой целью для визита инспекторов. Чем дольше тянуть с подключением РРО, тем больше будет накапливаться штрафов" — потому что санкции применяются для каждого отдельного чека", — прокомментировал СЕО Poster Родион Ерошек.

В начале полномасштабного вторжения в Украине запретили штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Если Рада примет во втором чтении законопроект №8401, то уже с июля 2023 года этот мораторий будет отменен.

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