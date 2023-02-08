В Украине обновили мобильное приложение ПРРО

Все версии мобильного приложения ПРРО – для Android и iOS, для Windows и для веб-версии ПРРО – получили обновление: актуализировали справочник УКТ ВЭД (украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности).

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Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Дело в том, что с 1 января 2023 года начали действовать новые коды УКТ ВЭД, введенные Законом Украины от 19.10.2022 № 2697-IX "О Таможенном тарифе Украины". Соответственно, информацию нужно было обновить в приложении ПРРО.

"Обращаем внимание, что одним из обязательных реквизитов фискального чека, который нужно указывать для всех подакцизных товаров (для алкогольных напитков, табачных изделий, табака и его промышленных заменителей, горючего и т.п.), является код УКТ ВЭД", - отметили в ГНС.

ПРРО – это современная альтернатива аппаратным РРО, обеспечивающим быструю регистрацию расчетных операций на фискальном сервере ГНС в режиме онлайн.

Заметим, что штрафы за неиспользование РРО составляет 100% стоимости проданных товаров (если правонарушение зафиксировано впервые), за каждое последующее нарушение — 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг).

В то же время, согласно действующему законодательству, временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований согласно Закону № 227/96-ВР не применяются кроме санкций за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров.

Напомним, ранее ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис Касса - который позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО). "Касса" - комплексное решение, совмещающее в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.