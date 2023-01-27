Как будет работать платежный рынок с февраля: международная платежная ассоциация «МПА» просит Гетманцева и НБУ о срочной встрече

Международная платежная ассоциация «МПА» (ранее Украинская ассоциация платежных систем, УАПС) обратилась к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву, Заместителю председателя Национального банка Украины Алексею Шабану, а также Директору департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрею Поддерегину с просьбой в кратчайшие сроки провести встречу с участниками платежного рынка.

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Целью встречи является обсуждение функционирования рынка платежных услуг начиная с 01.02.2023 года в случае не вступления в законную силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг) регистрационный номер законопроекта 4366 от 12.11.2022 до 01.02.2020.

В ассоциации «МПА» напомнили, что начиная с 1 февраля 2023 года, все участники небанковского платежного рынка не будут иметь права на предоставление платежных услуг. Причина в том, что проект закона об изменениях в Налоговый кодекс относительно платежных услуг (№4366), которым участникам рынка продлили срок действия лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов до дня введения в действие Закона о платежных услугах, до сих пор находится на подписании у президента Украины Владимира Зеленского.

Также международная платежная ассоциация «МПА» призвала главу государства не разрешить остановить работу платежного рынка и как можно скорее вернуть с подписью законопроект №4366, который разблокирует деятельность его участников.

Согласно закону "О платежных услугах", игроки рынка должны обновить лицензии, подав в Национальный банк Украины соответствующий пакет документов, до 1 февраля 2023 года. При этом 217 постановление НБУ, описывающее процедуру, было опубликовано только в конце декабря прошлого года. При рассмотрении документов в течение трех месяцев (60 рабочих дней) перелицензирование оказалось технически невозможным.

Ситуацию со сроками обновления лицензий должен был скорректировать законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)", который откладывает процесс на три месяца. Однако по состоянию на 27 января 2023 документ находится на подписи у главы государства.

11 января состоялась онлайн-встреча главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев с председателем GPA (Global Payment Association) Галиной Хейло и участниками Ассоциации по перелицензированию небанковских финансовых учреждений. Гетманцев предложил разрешить ситуацию путем обращения профильного комитета к НБУ. Также он пояснил, что сроки в законопроекте изменить уже невозможно.

Национальный банк Украины обещал, что обеспечит условия для работы небанковских финансовых учреждений, если законопроект №4366 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)" не вступит в силу до 1 февраля.