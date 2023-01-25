В Украине сокращается количество заблокированных налоговых накладных, - Гетманцев

В Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества заблокированных налоговых накладных – в январе заблокированными остаются 0,99% документов против 1,75% в ноябре.

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Об этом сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, ранее показатель блокировки был 0,6-0,8% всех накладных.

После решения Минфина по изменению алгоритма блокировки в последнем квартале 2022 года ситуация значительно ухудшилась.

Так, количество блокировок в октябре выросло до 1,52%, а с ноября вообще до 1,75%. В декабре немного уменьшилось, до 1,46%, но оставалось очень высоким.

"Потом был ряд решений. Главное - это изменения в то знаменитое постановление Минфина о не блокировании накладных на небольшие суммы и прочее, которые заработали с 11 января этого года", - отметил Гетманцев.

Сейчас (по состоянию на январь) количество заблокированных накладных упало до 1,07%, а уже после введения изменений (с 11 января) показатель упал ниже 1% (до 0,99%).

"Это все еще тоже много. Но тенденция на уменьшение ясна", - заметил нардеп.

Он добавил, что сейчас активно работает рабочая группа с представителями экспертной среды и бизнес-ассоциаций для дальнейшего усовершенствования системы.

"Показатель к которому должна прийти система уже в этом году – это не более 0,2%, что будет почти незаметно для бизнес среды", – подытожил Гетманцев.

Напомним, украинский бизнес ухудшил оценку налогового режима в стране до 2,97 балла из 5 возможных. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, проведенного ею вместе с Ernst & Young в Украине.

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