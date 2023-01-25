В Україні скорочується кількість заблокованих податкових накладних, - Гетманцев

В Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості заблокованих податкових накладних - в січні заблокованими залишаються 0,99% документів проти 1,75% у листопаді.

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Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, раніше показник блокування був 0,6-0,8% від всіх накладних.

Після славнозвісного рішення Мінфіну по зміну алгоритму блокування в останньому кварталі 2022 року ситуація значно погіршилася.

Так, кількість блокувань у жовтні зросла до 1,52%, а у листопаді взагалі до 1,75%. У грудні трішки зменшилась, до 1,46%, але залишалася дуже високою.

"Потім було ряд рішень. Головне - це зміни у ту славнозвісну постанову Мінфіну про не блокування накладних на невеликі суми та інше, які запрацювали з 11 січня цього року", - зазначив Гетманцев.

Зараз (станом на січень) кількість заблокованих накладних впала до 1,07%, а вже після впровадження змін (з 11 січня) показник впав нижче 1% (до 0,99%).

"Це все ще теж багато. Але тенденція на зменшення зрозуміла", - зауважив нардеп.

Він додав, що зараз активно працює робоча група з представниками експертного середовища та бізнес-асоціацій, для подальшого удосконалення системи.

"Показник до якого має прийти система вже в цьому році - це не більше 0,2%, що буде майже непомітно для бізнес середовища", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, український бізнес погіршив оцінку податкового режиму в країні до 2,97 бала з 5 можливих. Про це свідчать результати нового опитування компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, проведеного нею разом з "Ernst & Young в Україні". У минулому ж році він складав 3,01 бала, опинившись у нейтральній площині вперше за десятилітню історію дослідження.

Джерело фото: ua.depositphotos.com