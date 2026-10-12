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Государство продает контрольный пакет "Кировоградского рудоуправления" за 18 млн грн
Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион 52,7596% акций АО "Кировоградское рудоуправление", взысканных в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда. Стартовая цена контрольного пакета составляет 18,04 млн. грн.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на ФГИУ.
Онлайн-аукцион намечен на 3 ноября 2026 года. Подать заявку на участие инвесторы могут до 20:00 2 ноября.
На торги выставлено 431225 акций предприятия, что соответствует 52,7596% его уставного капитала.
"Кировоградское рудоуправление" специализируется на добыче вторичных каолинов. Это сырье используется для производства огнеупорных материалов, керамики, фарфора, цемента и другой промышленной продукции.
Предприятие разрабатывает Обозновское месторождение вторичных каолинов в Кропивницком районе примерно в 20 км от Кропивницкого.
В аренде общества находятся земельные участки общей площадью 135,79 га. К активам также относятся 37 объектов недвижимости общей площадью 7176,16 кв. м.
Как акции рудоуправления перешли государству
В июне 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. По данным СБУ, он использовал подконтрольное ему АО Кировоградское рудоуправление для поставки сырья в Россию и финансирования российской агрессии против Украины.
По версии следствия, горные породы из Кировоградщины поставляли третьим компаниям, однако в конце концов сырье попадало в структуры российских "Росатома" и "Лукойла". Речь шла, в частности, об огнеупорной глине, которую добывает предприятие. В СБУ сообщали, что эта схема позволила перечислить в российский бюджет миллиарды рублей.
Сергей Кабаргин сообщили о подозрении по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.
В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании части акций "Кировоградского рудоуправления" в доход государства .