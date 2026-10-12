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Государство продает контрольный пакет "Кировоградского рудоуправления" за 18 млн грн

ФГИ выставил на аукцион контрольный пакет Кировоградского рудоуправления
ФГИ выставил на аукцион контрольный пакет Кировоградского рудоуправления

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион 52,7596% акций АО "Кировоградское рудоуправление", взысканных в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда. Стартовая цена контрольного пакета составляет 18,04 млн. грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ФГИУ.

Онлайн-аукцион намечен на 3 ноября 2026 года. Подать заявку на участие инвесторы могут до 20:00 2 ноября.

На торги выставлено 431225 акций предприятия, что соответствует 52,7596% его уставного капитала.

"Кировоградское рудоуправление" специализируется на добыче вторичных каолинов. Это сырье используется для производства огнеупорных материалов, керамики, фарфора, цемента и другой промышленной продукции.

Предприятие разрабатывает Обозновское месторождение вторичных каолинов в Кропивницком районе примерно в 20 км от Кропивницкого.

В аренде общества находятся земельные участки общей площадью 135,79 га. К активам также относятся 37 объектов недвижимости общей площадью 7176,16 кв. м.

Как акции рудоуправления перешли государству

В июне 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. По данным СБУ, он использовал подконтрольное ему АО Кировоградское рудоуправление для поставки сырья в Россию и финансирования российской агрессии против Украины.

По версии следствия, горные породы из Кировоградщины поставляли третьим компаниям, однако в конце концов сырье попадало в структуры российских "Росатома" и "Лукойла". Речь шла, в частности, об огнеупорной глине, которую добывает предприятие. В СБУ сообщали, что эта схема позволила перечислить в российский бюджет миллиарды рублей.

Сергей Кабаргин сообщили о подозрении по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании части акций "Кировоградского рудоуправления" в доход государства .

Автор:
Татьяна Гойденко

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