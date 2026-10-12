Государство продает контрольный пакет "Кировоградского рудоуправления" за 18 млн грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион 52,7596% акций АО "Кировоградское рудоуправление", взысканных в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда. Стартовая цена контрольного пакета составляет 18,04 млн. грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ФГИУ.

Онлайн-аукцион намечен на 3 ноября 2026 года. Подать заявку на участие инвесторы могут до 20:00 2 ноября.

На торги выставлено 431225 акций предприятия, что соответствует 52,7596% его уставного капитала.

"Кировоградское рудоуправление" специализируется на добыче вторичных каолинов. Это сырье используется для производства огнеупорных материалов, керамики, фарфора, цемента и другой промышленной продукции.

Предприятие разрабатывает Обозновское месторождение вторичных каолинов в Кропивницком районе примерно в 20 км от Кропивницкого.

В аренде общества находятся земельные участки общей площадью 135,79 га. К активам также относятся 37 объектов недвижимости общей площадью 7176,16 кв. м.

Как акции рудоуправления перешли государству

В июне 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. По данным СБУ, он использовал подконтрольное ему АО Кировоградское рудоуправление для поставки сырья в Россию и финансирования российской агрессии против Украины.

По версии следствия, горные породы из Кировоградщины поставляли третьим компаниям, однако в конце концов сырье попадало в структуры российских "Росатома" и "Лукойла". Речь шла, в частности, об огнеупорной глине, которую добывает предприятие. В СБУ сообщали, что эта схема позволила перечислить в российский бюджет миллиарды рублей.

Сергей Кабаргин сообщили о подозрении по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

В ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании части акций "Кировоградского рудоуправления" в доход государства .