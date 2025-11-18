ВАКС разрешил конфисковать "Кировоградское рудоуправление" у российского бизнесмена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о взыскании в доход государства части акций АО Кировоградское рудоуправление, которыми опосредованно мог распоряжаться российский бизнесмен. Санкции затронули активы трех компаний, связанных с ним.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

ВАКС применил санкции

В доход государства передана часть акций АО "Кировоградское рудоуправление", по которым фактически мог распоряжаться связанный с ними российский бизнесмен.

Речь идет о:

18,7896% акций - это 153 575 бумаг номинальной стоимостью 7 678,75 грн, принадлежащих ООО "Трест". Суд установил, что указанное лицо имело возможность совершать в отношении них действия, равнозначные праву распоряжения.

- это 153 575 бумаг номинальной стоимостью 7 678,75 грн, принадлежащих ООО "Трест". Суд установил, что указанное лицо имело возможность совершать в отношении них действия, равнозначные праву распоряжения. 24,4696% акций - 20 000 штук с номиналом 10 000 грн, владельцем которых является компания Group Sim Universal Limited. Эти корпоративные права находились также под потенциальным контролем того же лица.

- 20 000 штук с номиналом 10 000 грн, владельцем которых является компания Group Sim Universal Limited. Эти корпоративные права находились также под потенциальным контролем того же лица. 9,0053% акций - 77 650 бумаг номинальной стоимостью 2 882,50 грн, принадлежащих ООО "Агентство ценных бумаг". Суд пришел к выводу, что и в отношении этих активов лицо могло совершать действия, тождественные распоряжению.

Как ранее отмечалось, речь идет о Сергее Кабаргине.

Иск Минюста бизнесмена

В сентябре 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск с требованием применить санкции к Сергею Кабаргину в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Сергей Кабаргин - российский бизнесмен и совладелец холдинга "Титан-2", занимающийся строительством объектов атомной и тепловой энергетики, а также предприятий нефтегазовой и химической отраслей. Компания является стратегическим партнером российской госкорпорации "Росатом" и выполняет роль генерального подрядчика при возведении новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2 и Курской АЭС-2.

В своем иске Министерство юстиции просит передать в собственность государства 52,76% акций АО "Кировоградское рудоуправление", связывающих с влиянием Кабаргина.

О предприятии

АО "Кировоградское рудоуправление" было основано в 1935 году для снабжения металлургических предприятий огнеупорным сырьем. Компания имеет разрешение на пользование недрами и специализируется на добыче вторичного каолина, используя Обозновское месторождение как основную сырьевую базу.

Каолин – это естественный белый глинистый минерал, относящийся к полезным ископаемым общегосударственного значения. Его используют в производстве огнеупорных материалов, различных видов керамики (в частности, фарфора, фаянса, плитки и сантехники), в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях. Кроме того, каолин применяют в косметической промышленности, изготовлении резиновых изделий, цемента и очистки воды.