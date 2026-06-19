Венгрия открыла доступ к украинским медиа после блокирования Орбана

Венгрия отменила запрет на украинские медиа, которые в 2025 году заблокировало правительство Виктора Орбана. Решение касается 12 украинских новостных сайтов, доступ к которым ранее был ограничен в ответ на блокирование Украиной части венгерских ресурсов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра социальных отношений и культуры Венгрии Золтана Тарра.

"Вместе с Министерством иностранных дел мы отменили запрет на украинские пресс-издания, которые ранее заблокировал Fidesz", — заявил Тарр.

По его словам, в 2025 году Fidesz "произвольно запретил украинские издания в Венгрии" в ответ на решение Украины заблокировать отдельные венгерские медиа. Тарр заявил, что эти ресурсы не соблюдали журналистскую этику, распространяли российскую пропаганду и запугивали третьей мировой войной.

Министр подчеркнул, что нельзя отождествлять распространяющие российскую пропаганду медиа с настоящей независимой прессой — ни внутри Венгрии, ни на международном уровне.

Тарр также сообщил, что решение о разблокировании обсуждали с пресс-секретарем украинского национального меньшинства в парламенте Венгрии Лилианой Грексой. По его словам, для украинского общества и беженцев в Венгрии это важно, поскольку они смогут получать новости об Украине на родном языке.

Напомним, в сентябре 2025 года правительство Орбана заблокировало 12 украинских онлайн-изданий в ответ на ограничение Украиной части венгерских сайтов. Среди заблокированных были "Украинская правда", "Европейская правда", "Общественное", NV, LB.ua, ТСН, Oboz.ua, "Закарпатье Онлайн", ungvar.uz.ua, "Анонс Закарпатья", InsiderINFO и UAonline.