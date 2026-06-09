Присвоенные Орбаном 160 млрд евро в Венгрии отслеживают с помощью искусственного интеллекта

Венгерское антикоррупционное ведомство разработало модель на основе искусственного интеллекта для отслеживания денег, предположительно присвоенных за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Сумма может составить 160 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

"Мы создали современное антикоррупционное ведомство, используя искусственный интеллект и машинное обучение, интегрированные в систему, способную отслеживать экономические операции Венгрии в режиме реального времени", - рассказал глава Управления добродетели Венгрии Ференц Биро.

По его словам, новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадяром стремится как можно быстрее вернуть государственные средства, которые могли быть неправомерно распределены среди членов ближайшего окружения экс-премьер-министра Виктора Орбана. Точный объем ущерба еще не подсчитан, но по предварительным оценкам, сумма может превысить 160 млрд евро.

Биро отметил, что правительство Орбана отказалось сотрудничать с Управлением добродетели Венгрии, что серьезно ограничило его эффективность. В настоящее время ведомство рассчитывает на активизацию своей работы после того, как Петер Мадяр возглавил правительство.

« Я думаю, что могут быть репатриированы очень большие суммы. Стране крайне необходимы украденные средства, и большая часть этих денег сейчас находится за границей», – подчеркнул Биро.

Ранее Мадяр утверждал, что Окружение Орбана начало вывод капиталов за границу и распродажа активов, переводя десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие страны.

Кроме того, политик отметил, что часть олигархических семей уже покинула Венгрию, а другие готовятся к отъезду.

Мадяр считает, что продажа активов и выезд людей из близкого окружения властей могут быть связаны с предстоящими расследованиями и политической нестабильностью в стране.

Напомним, Налоговая служба Венгрии заблокировала переводы средств за границу людьми, связанными с премьер-министром Виктором Орбаном