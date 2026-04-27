Мадяр заявил, что окружение Орбана выводит миллиардные активы за границу и готовит выезд из страны

Фото: facebook.com/orbanviktor

Окружение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приступило к выводу капиталов за границу и распродаже активов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил лидер партии "Тиса" и будущий премьер Венгрии Петер Мадяр.

Он утверждает, что связанные с властями олигархи уже переводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие страны.

Мадяр призвал правоохранительные органы немедленно вмешаться, заморозить активы и задержать лиц, причастных к возможным финансовым злоупотреблениям. Он также подчеркнул необходимость не допустить их выезда в страны, с которыми отсутствуют механизмы экстрадиции.

Мадяр рассказал, что представители так называемого "орбановского круга" уже начали продавать ключевые активы по заниженным ценам, в частности, телеканал TV2, другие медиаресурсы, а также компанию Lounge Event Kft, которую он назвал центральным элементом пропагандистской инфраструктуры.

Кроме того, политик отметил, что часть олигархических семей уже покинула Венгрию, а другие готовятся к отъезду. В частности, по его данным, семья олигарха Лоринца Месароша, стремительное обогащение которого связано с льготным получением подрядов на выполнение государственных заказов, в ближайшее время может отправиться в Дубай. Также некоторые семьи уже забрали детей из школ и организуют охрану для выезда.

По информации Мадяра, Национальная налоговая и таможенная служба (NAV) приостановила несколько крупных транзакций, связанных с окружением Антала Рогана (руководитель премьерского аппарата Орбана, которого называли "серым кардиналом" – ред.) из-за подозрения в отмывании средств.

Мадяр считает, что продажа активов и выезд людей из близкого окружения властей могут быть связаны с предстоящими расследованиями и политической нестабильностью в стране.

Орбан отказался быть депутатом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, проигравший 12 апреля на парламентских выборах, заявил, что отказывается быть депутатом во фракции "Фидес", говорится   в его официальном обращении в Фэйсбук.

По словам премьера, в понедельник, 27 апреля, будет реформирована партия "Фидес", которая радикально трансформируется и возглавляется Гергели Гуляшем. При этом Орбан заявил, что ему не нужен парламентский мандат.

По информации венгерских СМИ, Орбан планирует уехать в США, где проживает его старшая дочь.

Напомним, фонд управления активами Equilor Asset Management, связанный с бизнес-структурами зятя Орбана - Иштвана Тиборча, получил значительную прибыль после парламентских выборов в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса". Иштван Тиборч, по данным Forbes 13 в списке самых богатых людей Венгрии с состоянием около 700 миллионов долларов, является мужем старшей дочери Орбана.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной   "Тысе" Петера Мадяра.

В Венгрии главу правительства избирает парламент по предложению президента и обычно им становится лидер победившей на парламентских выборах партии.

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

По результатам проработанных более 99% голосов избирателей, партия "Тиса" прогнозируют 138 мест в парламенте, из которых 93 по мажоритарному списку и 45 - по пропорциональному.

Мадяр - бывший член "Фидес", работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

В отличие от Виктора Орбана Мадяр называет Россию агрессором и признает право Украины на защиту. Он посещал Киев после удара по "Охматдету", был на Майдане и у Стены памяти, а также критиковал контакты Орбана с Кремлем.

Мадяр официально возглавит новое правительство Венгрии 9 мая.

Смена власти в Венгрии позволила Европейскому Союзу одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.

Автор:
Светлана Манько