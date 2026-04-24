Фонд зятя Орбана заработал на его поражении на выборах в Венгрии: что известно

Инвестиционный фонд, связанный с семьей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, получил прибыль от ставок на финансовых рынках на смену власти в стране и победу оппозиционной партии Тиса Петера Мадяра.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Ставка на поражение Орбана

По данным агентства, фонд управления активами Equilor Asset Management, связанный с бизнес-структурами зятя Орбана - Иштвана Тиборча, получил значительную прибыль после парламентских выборов в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия "Тиса".

Equilor Asset Management работает в том же офисе, что и брокерская компания Equilor Investment Ltd., контролируемая структурами Иштвана Тиборча. Обе компании позиционируют себя как часть одной группы.

Перед голосованием 12 апреля фонд сформировал "значительный избыточный вес" в государственных облигациях и венгерских акциях. После выборов на финансовых рынках наблюдался рост, а фондовый индекс Венгрии BUX достиг рекордного уровня, что позволило компании Иштвана Тиборча хорошо заработать.

Главный инвестиционный директор Equilor Asset Management Аттила Сабо подтвердил, что компания строила свою инвестиционную стратегию исходя из победы партии Мадяра.

Ставка Equilor Asset Management на поражение Орбана свидетельствует о том, что даже его родственники готовились к смене власти в Венгрии.

О зяте Орбана

Иштван Тиборч, по данным Forbes 13 в списке самых богатых людей Венгрии с состоянием около 700 миллионов долларов, является мужем старшей дочери Орбана.

За годы правления тестя он расширил свой бизнес и владеет роскошными гостиницами, гольф-клубом, ресторанами, страховыми компаниями и коммерческой недвижимостью.

Бизнес-интересы Тиборча часто становились объектом нападок оппозиции во время избирательной кампании в Венгрии, а вновь избранный премьер-министр Петер Мадяр заявил, что одной из его первых задач будет изучение накопления богатства людьми, связанными с администрацией Орбана.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тысе" Петера Мадяра.

В Венгрии главу правительства избирает парламент по предложению президента и обычно им становится лидер победившей на парламентских выборах партии.

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

По результатам проработанных более 99% голосов избирателей, партия "Тиса" прогнозируют 138 мест в парламенте, из которых 93 по мажоритарному списку и 45 - по пропорциональному.

Мадяр - бывший член "Фидес", работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

В отличие от Виктора Орбана Мадяр называет Россию агрессором и признает право Украины на защиту. Он посещал Киев после удара по "Охматдету", был на Майдане и у Стены памяти, а также критиковал контакты Орбана с Кремлем.

Мадяр официально возглавит новое правительство Венгрии 9 мая.

Смена власти в Венгрии позволила Европейскому Союзу одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.