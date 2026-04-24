Фонд зятя Орбана заробив на його поразці на виборах в Угорщині: що відомо

Інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, отримав прибуток від ставок на фінансових ринках на зміну влади в країні і перемогу опозиційної партії “Тиса” Петера Мадяра.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Ставка на поразку Орбана

За даними агенства, фонд управління активами Equilor Asset Management, який пов’язаний із бізнес-структурами зятя Орбана — Іштвана Тіборча, отримав значний прибуток після парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла опозиційна партія "Тиса".

Equilor Asset Management працює в тому ж офісі, що й брокерська компанія Equilor Investment Ltd., яку контролюють структури Іштвана Тіборча. Обидві компанії позиціюють себе як частину однієї групи.

Перед голосуванням 12 квітня фонд сформував "значну надмірну вагу" в державних облігаціях та угорських акціях. Після виборів на фінансових ринках спостерігалося зростання, а фондовий індекс Угорщини BUX досяг рекордного рівня, що дозволило компанії Іштвана Тіборча добре заробити.

Головний інвестиційний директор Equilor Asset Management Аттіла Сабо підтвердив, що компанія будувала свою інвестиційну стратегію, виходячи з перемоги партії Мадяра.

Ставка Equilor Asset Management на поразку Орбана свідчить про те, що навіть його родичі готувалися до зміни влади в Угорщині.

Про зятя Орбана

Іштван Тіборч, який за даними Forbes є 13 у списку найбагатших людей Угорщини зі статками близько 700 мільйонів доларів, є чоловіком старшої доньки Орбана.

За роки правління тестя він розширив свій бізнес та володіє розкішними готелями, гольф-клубом, ресторанами, страховими компаніями та комерційною нерухомістю.

Бізнес-інтереси Тіборча часто ставали об'єктом нападок опозиції під час виборчої кампанії в Угорщині, а новообраний прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що одним із його перших завдань буде вивчення накопичення багатства людьми, пов'язаними з адміністрацією Орбана.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента і зазвичай ним стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

За результатами опрацьованих понад 99% голосів виборців, партія "Тиса" прогнозують 138 місць у парламенті, з яких 93 за мажоритарним списком і 45 — за пропорційним.

Мадяр – колишній член "Фідес", працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

На відміну від Віктора Орбана, Мадяр називає Росію агресором і визнає право України на захист. Він відвідував Київ після удару по "Охматдиту", був на Майдані та біля Стіни пам’яті, а також критикував контакти Орбана з Кремлем.

Мадяр офіційно очолить новий уряд Угорщини 9 травня.

Зміна влади в Угорщині дозволила Європейському Союзу схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.