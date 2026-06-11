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У США відкликають понад пів мільйона Ford через ризик травмування пасажирів

Ford
Ford перевірить і замінить консолі у понад 548 тисячах автомобілів / Unsplash

Американський автовиробник Ford оголосив про відкликання 548 463 автомобілів у США через дефект центральної консолі. Причиною стала проблема з хромованим покриттям, яке може відшаровуватися та утворювати гострі краї, створюючи ризик травмування пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланнням на повідомлення Reuters.

Ford усуває дефект салону

Причиною відкликання стало хромоване покриття центральної консолі, яке з часом може деформуватися, вкриватися здуттями та відшаровуватися. У результаті на поверхні можуть утворюватися гострі краї, що підвищують ризик отримання травм під час контакту з ними.

Сервісна кампанія охоплює частину позашляховиків Ford Expedition 2018–2024 років випуску. За даними регулятора, проблема може бути пов’язана з відхиленнями від технічних вимог під час виробництва хромованого оздоблення центральної консолі.

Для усунення дефекту дилерські центри Ford проведуть перевірку автомобілів і, за необхідності, безкоштовно замінять пошкоджені елементи центральної консолі.

Нагадаємо, акції Ford зросли на 13% через запуск бізнесу зі зберігання енергії. Це стало найбільшим одноденним стрибком вартості паперів автовиробника за останні шість років, оскільки ринок позитивно оцінив створення нового енергетичного підрозділу бренду.

Автор:
Ольга Опенько