Акції Ford зросли на 13% через запуск бізнесу зі зберігання енергії

Цінні папери Ford Motor продемонстрували стрімке зростання на 13%, що стало найбільшим одноденним стрибком за останні шість років. Інвестори з оптимізмом зустріли деталі розвитку нового енергетичного підрозділу компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Рішення про створення нового напрямку Ford Energy було прийняте після значного списання коштів за програмами електромобілів наприкінці минулого року. Компанія планує перепрофілювати заводські площі в штаті Кентуккі, де раніше збиралися виготовляти акумулятори для електрокарів, під системи зберігання енергії.

Стратегія та ринкові перспективи

Аналітики Morgan Stanley вважають стратегічною перевагою те, що Ford ліцензує технології у китайського лідера ринку CATL.

Основні деталі нового проєкту:

Технологія: використовуватимуться залізо-фосфатні (LFP) акумулятори призматичного типу.

Клієнти: системи призначені для обслуговування дата-центрів, комунальних підприємств та великих промислових об'єктів.

Інвестиції: у розвиток напрямку Ford вкладає 2 мільярди доларів.

Плани: щорічно планується постачати обладнання загальною ємністю не менше 20 ГВт-год, а перші відвантаження замовникам стартують наприкінці 2027 року.

Експерти очікують, що вже протягом найближчих місяців автовиробник може підписати перші великі контракти з комерційними споживачами.

