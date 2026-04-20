Ford відкликає майже 1,4 млн пікапів F-150 через небезпечний дефект

Американський автовиробник Ford оголосив про масштабне відкликання близько 1,4 млн пікапів моделі F-150 на ринку США. Причиною став технічний дефект, що призводить до раптового перемикання автоматичної коробки передач на нижчу швидкість під час руху.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Рішення було прийнято після розслідування Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Регулятор підтвердив ризики виникнення аварійних ситуацій через некоректну роботу трансмісії.

Суть проблеми та ризики

Відкликання стосується автомобілів 2015–2017 років випуску, оснащених 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач 6R80.

Основні деталі розслідування:

Технічна причина: через нагрівання та вібрацію з часом зношуються електричні з’єднання, що спричиняє втрату сигналу від датчика діапазону передачі.

Наслідки: отримання неправильних сигналів змушує систему раптово перемикатися на першу передачу, незалежно від поточної швидкості автомобіля.

Статистика інцидентів: наразі Ford відомо про одну аварію та дві травми, які потенційно пов’язані з цим дефектом.

Дилери компанії проведуть безкоштовне оновлення програмного забезпечення модуля керування силовим агрегатом, щоб усунути проблему.

Історія розслідування

Перші перевірки щодо безпеки пікапів Ford почалися ще в березні минулого року після численних скарг власників. Цього року NHTSA розширила розслідування, що зрештою змусило автовиробника піти на такий масштабний крок. Модель F-150 є найбільш продаваним автомобілем у США, тому це відкликання має значний вплив на ринок та репутацію бренду.

