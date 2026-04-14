Які гібридні авто купують українці: статистика березня
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тисячами гібридних легкових автомобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит спостерігається на нові моделі.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".
Найпопулярніші гібриди в Україні
Частка нових авто у цьому сегменті склала 56%, що дещо менше, ніж торік (60%).
Серед нових гібридів беззаперечним лідером залишається Toyota RAV-4 - 442 зареєстровані авто. Друге місце посів Nissan Qashqai із результатом 149 одиниць, а третю позицію зайняв Toyota Yaris Cross (76 авто).
У сегменті імпортованих гібридів з пробігом перше місце дісталося Ford Escape (89 авто). Також до трійки лідерів увійшли Ford Fusion US (88 авто) та Kia Niro (75 авто).
Нагадаємо, у березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.